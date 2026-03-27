Revolución en WhatsApp: múltiples cuentas, liberador de espacio, multiplataforma y más

WhatsApp ha anunciado hoy una serie de novedades que van a hacer mucho más sencillo el uso de la aplicación de mensajería en nuestro día a día. Sobre todo en la gestión de las cuentas si contamos con varias, o en la liberación de espacio, algo que muchas veces es necesario, por el gran tamaño que alcanzan los chats en el teléfono. Algunas funciones ya estaban disponibles en Android, otras en iOS, y viceversa, pero ahora por fin ofrecen muchas más posibilidades de personalizar nuestra experiencia y hacerla mucho mejor usando la aplicación.

Múltiples cuentas en un mismo dispositivo

Esta era una de esas características que ya estaba disponible en los móviles Android, pero que ahora da el salto a iOS. De esta manera, los usuarios del sistema operativo de Apple ya pueden contar con dos cuentas diferentes en el mismo iPhone. Antes solo era posible con WhatsApp Business, ahora con la versión estándar, cualquier persona pueda optar por tener varias cuentas en el mismo lugar.

Las nuevas funciones de WhatsApp | Meta

Transferencia de chats inalámbrica

Ahora ya no hace falta conectar cables para poder copiar nuestros chats de un sistema operativo a otro. Es tan sencillo mover el historial de chats de iOS a Android y viceversa como conectarse a una red Wifi con buena estabilidad, para que los chats viajen de un móvil a otro rápidamente.

Nuevo gestor de espacio

Ahora es mucho más sencillo encontrar esos archivos que más están lastrando nuestra experiencia con la app, y sobre todo, comiéndose nuestro almacenamiento interno. Solo hay que entrar en la información del chat, y pulsar sobre Administrar el almacenamiento, para que podemos visualizar el contenido multimedia. Podremos ordenarlo por tamaño, para saber rápidamente a dónde debemos atacar para recuperar espacio.

Nuevas sugerencias de stickers inteligentes

Ahora cuando escribimos en el chat, podemos ver automáticamente sugerencias por parte de WhatsApp sobre los stickers que mejor podrían ir con el texto que estamos escribiendo. Por tanto podremos acceder a grandes pegatinas que podrán transmitir de forma más directa y vistosa nuestras emociones.

Edición de fotos con Meta AI

Ahora tenemos la opción de editar y mejorar imágenes directamente dentro del chat antes de enviarlas. Gracias a la inteligencia artificial se pueden eliminar elementos que nos sobran, cambiar el fondo, aplicar estilos estéticos distintos o incluso añadir efectos de movimiento para animar la imagen.

Asistencia de escritura con IA

Con esta nueva herramienta podemos redactar sugerencias de respuestas basándonos en el contexto de nuestra conversación, a la vez que nos ofrece mejoras en la gramática y el tono de los mensajes que escribimos. En esta función, todo se procesa privadamente, lo que garantiza que nuestras conversaciones sigan siendo y que ni WhatsApp ni Meta puedan acceder al contenido en nuestro smartphone.