WhatsApp Plus ya está en pruebas: y no nos va a librar de los anuncios

La aplicación de mensajería está probando ya la que será sin duda alguna la auténtica revolución en su modelo de negocio, y también en nuestro día a día con ella. Antes de que fuera comprada por Facebook, WhatsApp ya contaba con una suscripción básica, que nos quitaba anuncios por apenas un euro en un solo pago y para siempre en la mayoría de casos. Ahora Meta está probando ya está suscripción, y hay que decir que es bastante decepcionante.

No nos librará de los anuncios

Este nuevo modelo de suscripción, que será opcional, ya que podremos seguir utilizando la app como hasta ahora, nos ofrecerá algunas ventajas adicionales. Desde Wabetainfo, el medio especializado en las novedades de WhatsApp, han podido comprobar que algunos usuarios ya están probando esta nueva suscripción, y por tanto accediendo a los detalles tanto de su funcionamiento como de su precio.

Para empezar, han podido comprobar que el precio al que llegaría la suscripción sería de 2,49 euros al mes, lo que no es algo elevado, pero ya es un gasto de unos 30 euros al año para hacer cosas que tampoco parecen especialmente interesantes. Lo importante es que en el caso de que lleguen los anuncios a la aplicación, que se espera puedan aparecer a modo de estado, no nos veremos liberados de ellos.

Lo que sí han compartido es una imagen que muestra todas las ventajas de hacerse con este plan Premium con el nombre de WhatsApp Plus. Podemos ver que al ser miembros tendremos acceso al envío de stickers premium, que imaginamos tendrán temáticas virales, y quien sabe si de franquicias de todo tipo. Además, tendremos la posibilidad de cambiar el tema de la app.

Entendemos que se referirán a escoger entre una amplia gama de temas, más allá de cambiar el color de los fondos que tenemos ahora a nuestro alcance. También vamos a poder elegir un icono de app personalizado, para darle un toque único y exclusivo, que exclame que somos miembros premium.También vamos a poder fijar más mensajes en los chats, en total hasta 20.

También vamos a poder utilizar tonos de llamada exclusivos, o premium, como los denomina WhatsApp, que también delatan nuestra pertenencia a este exclusivo club. Y por último, podremos hacer cambios masivos en diferentes chats y grupos a la vez, como temas, tonos de llamada y tonos de notificación. Pero lo más importante, librarnos de la publicidad que sabemos que va a llegar a la app, no parece que nos vaya a librar, lo que ya parece algo bastante decepcionante.

Sea como fuere esto de momento es una prueba, y parece que quedan todavía meses por delante para que sea una realidad. Lo que es evidente es que se trata de una suscripción a medida de quienes quieren diferenciarse de los usuarios medios, con una serie de características exclusivas, que para muchos justificarán pagar este dinero al mes, que por poco que sea, acumulado al año no lo parece.