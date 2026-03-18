Ya puedes usar WhatsApp en tu reloj Garmin, ¿cuáles son compatibles?

Desde luego si hay un lugar donde WhatsApp se convierte en una aplicaciómn imprescindible, ese son los smartwatch. Estamos acostumbrados a ver en ellos las notificaciones de los mensajes que nos llegan, pero normalmente en la mayoría no podemos responderlos. Por eso es importante contar con una version de WhatsApp compatible con nuestro reloj y plenamente funcional. Eso es lo que va a ofrecer ahora precisamente Garmin a sus usuarios con una nueva app.

La app de WhatsApp aterriza en Garmin

Como hemos podido comprobar en las últimas horas, WhatsApp ya tiene una versión nativa para los relojes de Garmin. La app ha aparecido en la tienda de apps de Garmin, desde donde ya se puede descargar e instalar en algunos relojes. La app es nativa de Meta, por lo que podemos esperar la maxima compatibilidad y funciones nativas de la aplicación original de mensajería.

WhatsApp en la tienda de apps | Garmin

Por lo que vemos en las capturas, parece bastante similar a las versiones que ya hemos conocido en Wear OS y en WatchOS, a donde ha llegado recientemente. Eso sí, no esperes que vaya a funcionar así como así en tu reloj Garmin, ya que hay ciertos requisitos a cumplir ahora mismo en este lanzamiento inicial. El listado completo de relojes Garmin compatibles es este:

Aquí tienes la lista de dispositivos limpia, sin símbolos de marca registrada o copyright:

D2 Air X15

Enduro 3

fēnix 8 AMOLED (43mm)

fēnix 8 AMOLED (47mm/51mm), quatix 8 AMOLED (47mm/51mm)

fēnix 8 Pro, fēnix 8 Pro – 47 mm AMOLED, fēnix 8 Pro – 51 mm AMOLED, fēnix 8 Pro – 51 mm MicroLED, quatix 8 Pro - 47mm AMOLED, quatix 8 Pro - 51mm AMOLED

fēnix 8 Solar (47mm), fēnix 8 Dual Power (47mm)

fēnix 8 Solar (51mm), fēnix 8 Dual Power (51mm)

fēnix E

Forerunner 570 - 42mm

Forerunner 570 - 47mm

Forerunner 970

tactix 8 – 47 mm, AMOLED, tactix 8 – 51 mm, AMOLED

tactix 8 – 51 mm, Solar, tactix 8 – 51 mm, Solar, Elite

Venu 4 – 41 mm

Venu 4 – 45 mm

Venu X1

vívoactive 6

Si tu reloj está entre estos, ya puedes instalar la aplicación en él. Y si la experiencia es como la que ya experimentamos en otros relojes Wear OS y WatchOS, no vas a dejar de usarla. Porque se trata de una app completamente funcional de WhatsApp. Esto quiere decir que nos permite leer los mensajes que llegan, así, como responderlos de diferentes formas.

Con el teclado, algo que puede parecer difícil en pantallas tan pequeñas, pero que funciona sorprendentemente bien, o lo más natural, escribir la respuestas mediante la voz. También podemos grabar notas de voz y enviarlas, por lo que como veis hay muchas maneras de comunicarse. También tenemos la posibilidad de enviar emojis, o reaccionar a mensajes.

Y por supuesto ver las imágenes que llegan al chat o escuchar las notas de voz que nos envían. Es una pequeña maravilla que reduce mucho la dependencia de WhatsApp en el móvil, sobre todo si tenemos una eSim en el reloj, ya que en ese caso se hace completamente prescindible el teléfono.