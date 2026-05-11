El WhatsApp "de pago" comienza a llegar a los iPhone
La app de Meta comienza a probar esta nueva suscripción también entre los usuarios de iOS, que tienen acceso a su beta.
En los últimos meses hemos conocido muchos detalles acerca del futuro WhatsApp Plus, una suscripción real a la app de Meta, y que a diferencia de aquellas apps de terceros que prometían funciones poco transparentes, en este caso contaremos con algunas exclusivas y nativas de la app de Meta, con un soporte total por parte de los creadores de la aplicación. Si hace unos días esta suscripción de pago llegaba a Android ahora está haciendo lo propio en los iPhone. Y es que la app de mensajería está ultimando el despliegue de WhatsApp de pago, pero solo parcialmente, para que no cunda el pánico.
Algunos usuarios de iPhone ya tienen acceso
Cuando hablamos de WhatsApp de pago, lo hacemos de este complemento que será totalmente opcional, pero que ahora ya están probando algunos usuarios de los teléfonos de Apple. Concretamente se trata de los usuarios dentro de Testflight de iOS, la versión previa de la aplicación de mensajería dentro del sistema operativo de Apple. Estos ahora tienen la opción de acceder a WhatsApp Plus pagando una suscripción mensual. Esta será la misma que está activa en Android, y que permite contratarla por 2,49 euros al mes.
Por tanto, los usuarios de la beta de iOS ahora pueden acceder a las mismas características que los usuarios de Android que han podido usarlas dentro de la beta. Eso por tanto, quiere decir que una vez paguen el acceso, tendrán la posibilidad de utilizar numerosas funciones exclusivas para estos suscriptores. De esas que les van a decir a los demás que ellos están pagando por ser Plus, y nosotros no.
Eso incluye, por ejemplo, conseguir stickers únicos y por supuesto exclusivos, que les dirán a los demás que formamos parte de este selecto grupo, y que por supuesto ampliará nuestras posibilidades de comunicarnos con los demás. Eso sí, aunque podremos ver esos stickers en el chat, habrá que ver si existe alguna forma de re enviarlos, y por tanto usarlos por parte de quienes no son premium, se nos ocurren muchas formas de hacerlo desde luego.
Otra de las ventajas es el acceso a nuevos temas para la aplicación, que no están tan limitados como hemos visto hasta ahora, donde apenas podemos cambiar el fondo. Aquí podremos elegir entre muchos más colores, y otros temas predeterminados. Los colores incluidos ahora serán Azul Vibrante, Púrpura Real, Azul marino profundo, Lavanda brillante, Gris carbón, Naranja Coral, Verde Bosque, Verde Azulado, Borgoña y Marrón.
Habrá también tonos Beige arenoso, Verde esmeralda, Amarillo brillante, Verde oliva, Rosa Fucsia, Rojo Carmesí, Naranja Atardecer y Amarillo Dorado. Con esta combinación de colores podemos crear temas prácticamente infinitos, tanto para los fondos como para las burbujas de cada mensaje, por lo que junto al WhatsApp de otras personas, el nuestro se verá completamente exclusivo.
También los usuarios de iOS van a poder acceder a iconos de WhatsApp exclusivos, con diseños que van desde tonos del clásico verde, a otros mucho más eléctricos, como por ejemplo el naranja, o minimalistas, sin fondo y en blanco y negro. Otra de las ventajas de ser Plus es la de poder fijar hasta 20 chats, frente a los tres actuales, por lo que en ese caso también tendremos una mejora para el día a día, y la gestión de nuestros mensajes de una forma más eficiente.
