Pronto podrás guardar tus chats de WhatsApp en la nube de Meta

Como sabéis, los chats de WhatsApp pueden almacenarse en la nube, es así desde hace ya una década, y normalmente lo hemos podido hacer en Google Drive o en iCloud, según el tipo de móvil que tengamos. Algo que damos por hecho desde hace años, pero que Meta podría cambiar dentro de muy poco, porque ahora hemos conocido que ya están probando una nueva alternativa para guardar nuestros chats, que no entendemos cómo no ha estado disponible antes para los usuarios de WhatsApp.

Una tercera opción, en Meta

Es lo que ha desvelado WabetaInfo, la web especializada en las últimas novedades de WhatsApp, que ha podido acceder ya a la que será sin duda alguna una de las principales novedades de la aplicación en los próximos meses. Esta función se ha dejado ver en varias capturas de pantalla, que nos muestran las diferentes opciones que nos ofrecerá la aplicación para guardar nuestros chats.

En este caso se trata de la versión de Android, que ofrece dos opciones, por un lado almacenar en Google, como hasta ahora, usando nuestra cuenta de Gmail, o bien optar por la nueva función de guardar directamente los chats en WhatsApp. Decimos Meta porque obviamente de elegir esto los chats se guardarán precisamente en los servidores de la firma de Zuckerberg.

En este caso, podemos apreciar que dentro del servidor de Meta podremos guardar hasta 2GB de chats, que se antoja bastante poco para muchos usuarios intensivos de la aplicación. Se especula que este almacenamiento podría formar parte de WhatsApp Plus, el servicio de suscripción de la app que nos permitirá disfrutar de funcionalidades exclusivas, entre las que se podría ubicar este almacenamiento.

Unos chats que la aplicación garantiza que seguirán cifrados cuando los guardemos en los servidores de Meta, no faltaría más, pero como sabéis, les gusta recordárnoslo continuamente, como si fuera lo único que nos importara. Según WabetaInfo, WhatsApp se estaría planteando ofrecer 50 GB de almacenamiento en su nube, para guardar nuestros chats por 0,99 dólares al mes, algo que tiene todo el sentido, y que estamo seguros serían muy bienvenido por muchos usuarios, que tienen muchos chats activos con elementos multimedia.

De momento en la versión 2.25.24.15 de la beta de WhatsApp para Android se ha dejado ver esta función, y por tanto todavía tocará esperar unas semanas o meses para poder disfrutarla oficialmente. Es de esperar que eso ocurra a la vez que conozcamos por fin, y podamos contratar, la suscripción de WhatsApp Plus que tanto se ha venido filtrando.