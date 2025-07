Estas serán las canciones de verano 2025, según Spotify

El verano ya está aquí, y Spotify es el referente musical a la hora de saber cuáles serán las canciones del verano 2025. Sí, el calor llega con fuerza y, como cada año, Spotify revela las canciones y estilos musicales que triunfarán en España

Las canciones del verano 2025 según Spotify

Como explica la conocida plataforma de streaming musica, “La Plena - W Sound 05”, de W Sound, Beéle y Ovy On The Drums; “DROGA”, de Mora y C Tangana; y “Verano Rosa”, de KAROL G y Feid, entre los temas más sonarán este verano en España

Spotify | Spotify

Se espera que el afrobeat latino sea uno de los sonidos que más se escucharán este verano, junto con el reggaetón y el pop latino y español. Y, Spotify no quiere que te pierdas nada, por lo que ya puedes escuchar su nueva lista de reproducción con las canciones del verano 2025.

Para ello, solo has de pulsar sobre este enlace en un ordenador o teléfono con Spotify y disfrutarás de su lista de reproducción con las canciones que arrasarán este verano.

Una playlist con ritmos pegadizos, letras que se quedan en la cabeza y colaboraciones internacionales, para que disfrutes de los temas que ya están dominando las playlists y que prometen acompañarnos en la playa, en la carretera y en cada fiesta o momento especial de este verano.

Como explica en el comunicado, en el top 20 de canciones de verano encontraremos “SOLEAO”, de Myke Towers y Quevedo; “blackout”, de Emilia, TINI, y Nicki Nickole; “MOJA1TA”, de Lola Indigo; “malibU”, de rusowsky, y “Da Me”, de Bad Gyal.

Además, este verano no faltarán estrellas femeninas de pop locales como Lola Indigo, Aitana o Bad Gyal con canciones como “MOJA1TA”, “6 DE FEBRERO”, y “Da Me”, respectivamente.

Por último, te dejamos el listado con las canciones del verano 2025 según Spotify.

Canciones del verano 2025 en España