Vivo lanza un móvil asequible con una batería enorme

Las baterías de los smartphones están creciendo a una velocidad nunca vista antes. Lo que hasta hace muy poco era la capacidad estándar, de 5000mAh, ahora se ha convertido en algo totalmente desfasado. Y es que como vamos a comprobar con este nuevo teléfono de Vivo, hasta los móviles más asequibles van a integrar unas baterías de un tamaño enorme, sin tener que aumentar su grosor o peso, y lo mejor de todo, como en este caso, manteniendo precios verdaderamente ajustados.

Ficha técnica Vivo Y500i

Como sabéis, la gama Y es la más popular de Vivo entre aquellos que suelen disfrutar de los móviles asequibles, y lleva presente en España varios años. Por la nomenclatura de este modelo no estamos seguros de que vaya a llegar a España, pero no hay que descartarlo del todo. Estamos ante un terminal que destaca sobre todo por la capacidad de su batería, que es especialmente grande. Esta tiene nada menos que 7200mAh, de las más grandes de su categoría, sin duda alguna.

El nuevo Vivo Y500i | Vivo

Además, cuenta con carga rápida de 44W, por lo que en este aspecto nos brinda las mejores prestaciones posibles dentro de su segmento asequible. Sobre su pantalla, tiene un tamaño considerable, de 6,75 pulgadas, con tecnología LCD, así como una tasa de refresco de 120Hz, con resolución HD+, dentro de las características básicas y estándar en un segmento como este. Este panel nos ofrece un brillo de 1200 nits, y tiene un orificio para la cámara delantera.

Sobre el procesador, es un perfecto gama media, hablamos de un Snapdragon 4 Gen 2, de los mejores que podemos tener en un móvil asequible como este. Viene acompañado de mucha memoria, con 12GB de RAM y un almacenamiento de 512GB, por lo que en este aspecto está también especialmente bien dotado sin duda alguna. La cámara de fotos es acorde a lo que nos ofrece el resto del teléfono, humilde pero muy versátil.

Su cámara de fotos, dentro de un módulo vertical y rectangular, cuenta con un sensor de 50 megapíxeles, no se sabe exactamente qué es la segunda lente que se ve en las imágenes. Mientras que la cámara selfie tiene un sensor frontal de 5 megapíxeles. Como veis es una cámara bastante básica en todos los sentidos, pero suficiente para su precio. En otro orden de cosas, llega con conectividad Wifi, Bluetooth, GPS, conector USB tipo C, y conector de auriculares minijack. El lector de huellas se integra en el lateral.

Es muy resistente, de hecho cuenta con la máxima certificación frente al agua y el polvo, la IP68/IP69. Es un móvil con un grosor de 8,49mm, así como un peso de 219 gramos. Se pone a la venta de momento en China, en colores plata Galaxy, oro Phoenix Gold, negro Obsidiana. Su precio de partida es de 184 euros al cambio, para la versión de 8GB+128GB. No descartamos que llegue a España, incluso con otra denominación.