El V70 Lite 5G llega a España: cámara premium y batería grande por 399€

Un día de interesantes lanzamientos veraniegos hoy en el mercado español de smartphones. Además del Motorola Edge que acabamos de conocer, ahora el Vivo V70 Lite 5G también hace su aparición en España, donde ya se ha puesto a la venta con una relación de prestaciones y precio realmente interesantes. Vamos a conocer por cuánto lo podremos adquirir en nuestro país y recordar sus excelentes características con su ficha técnica.

Precio y disponibilidad

El nuevo Vivo V70 Lite 5G se estrena en España por 399 euros. Y lo hace en una única versión de 6GB de memoria RAM y 256GB de almacenamiento interno. Llega en dos colores, rosa y negro.

Ficha técnica del nuevo Vivo V70 Lite 5G

El teléfono de Vivo se estrena en nuestro país con una ficha técnica bastante equilibrada. Empezando por su pantalla, que ofrece un panel AMOLED de 6,77 pulgadas con resolución FHD+, tasa de refresco de 120 Hz y compatibilidad con HDR10+. A nivel de rendimiento, nos brinda un chip bastante potente y solvente para la gama media, como es el MediaTek Dimensity 7400 Turbo, construido en un proceso de 4 nm de alta gama, que nos ofrece eficiencia y velocidad 5G con varias apps abiertas.

Vivo V70 Lite | Vivo

Para rendir al máximo nivel, tiene un Modo Ultra Juego para optimizar recursos y con el Smart Cooling System para controlar las temperaturas durante sesiones de juego extensas. A nivel de cámara, promete las mejores fotos para este rango de precio. Y es que cuenta con un sensor principal Sony IMX882 de 50 megapíxeles, de 1/1,95 pulgadas y apertura de f/1,79, idónea para tomas detalladas de día y de noche.

Ofrece un zoom de 2x sin pérdida de calidad, que conserva los rasgos faciales y la profundidad que el zoom digital convencional nos brinda. El sistema se complementa con un ultra gran angular de 8 megapíxeles en la trasera y una cámara frontal de 32 megapíxeles para hacer selfies. Por tanto, la cámara nos ofrece sobre todo un sensor principal de mucha calidad, sobre el resto de la gama.

Y la batería remata el conjunto con una gran batería, por encima de la media, ya que se trata de una batería BlueVolt de 6.500 mAh con una potencia de carga de 90W, que puede cargar al completo su gran batería en tan solo 52 minutos, lo que es una marca realmente excelente para todo el potencial que nos ofrece esta batería. Para los usuarios que juegan durante muchas horas, la función de carga de paso alimenta directamente el sistema de los títulos compatibles, mitigando el calor y estabilizando el rendimiento.

Además, ha sido diseñado para resistir hasta cinco años de uso, soportando más de 1.600 ciclos de carga en su configuración predeterminada sin apenas degradarse. Ofrece resistencia IP65 contra agua y polvo, incorpora el sistema operativo OriginOS 6, que integra herramientas inteligentes como Circle to Search, Gemini y la Isla Origin para ver información en tiempo real.