El Poco M8 está en camino, y ya conocemos todas sus características

Hace unos días conocíamos el lanzamiento en China de los Redmi Note 17, los nuevos teléfonos de gama media de Xiaomi, que presumen, entre otras cosas, de unas baterías monstruosas. Pues bien, ahora sabemos que el modelo estándar se convertirá en un popular smartphone cuando llegue a Europa, concretamente en el POCO M8. Vamos a conocer todos los detalles, y por tanto repasar sus características, ahora que podemos asociarlas directamente a este dispositivo que acaba de ser presentado.

Primeros indicios de su existencia

La información la ha desvelado sin querer la última versión del software de HyperOS, que ha mostrado la existencia del dispositivo con el modelo 26021PC18I, que curiosamente, es prácticamente idéntico al del Redmi Note 17, que tiene el modelo 26021RN18C. La diferencia entre ambos modelos radica básicamente en que RN se refiere a Redmi, mientras que PC lo hace a la marca Poco, eso quiere decir que este nuevo modelo es el mismo teléfono, pero bajo la marca Poco.

Eso sí, esta numeración también revela que el modelo de Poco por ahora llegará a la India, pero ese suele ser el primer paso para su lanzamiento global, también en Europa. Por tanto, asumiendo que el futuro Poco M8 es en realidad un Redmi Note 17 remarcado, podemos esperar una ficha técnica completa, como esta. Una pantalla de 7 pulgadas, la más grande en un teléfono de Xiaomi, y desde luego digna de una tableta compacta.

Esto tiene resolución Full HD+, así como tecnología OLED, 120 Hz de tasa de refresco y 1800 nits de brillo pico. Por otro lado, su procesador es un Snapdragon 4 Gen 4, uno de los más potentes de Qualcomm cuando hablamos de móviles de gama media asequibles. En términos de cámara de fotos, es bastante humilde, con un sensor principal de 50 megapíxeles, que parece no estar acompañado por ningún otro, aunque no hay que descartar un sensor auxiliar, quizás de 2 megapíxeles. Delante, la cámara para selfies es de 8 megapíxeles.

Y sin duda es la batería su aspecto más destacado, porque tiene una capacidad enorme, de 8000 mAh, y cuenta con una carga rápida de 45 W de potencia, lo que no está nada mal desde luego. Un móvil que llegará con Bluetooth 5.1, Wifi de doble banda, NFC, USB tipo C, y también carga inversa de 22.5 W para cargar otros dispositivos. Por supuesto, con Android 16 bajo la capa HyperOS 3.0, si no da tiempo a que antes se estrene la nueva versión con Android 17.

Un móvil que se posicionará en una gama media de precio accesible, seguramente entre los 200 y 300 euros, y que desde luego va a tener en su batería un gran reclamo. Y es que a pesar de esa enorme pantalla y batería, su grosor supera por poco los 8 milímetros, lo que no está nada mal, desde luego.