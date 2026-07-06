El Vivo V80 llega el mes que viene y ya nos ha desvelado sus principales novedades

La firma china Vivo está preparando ya el lanzamiento de su nueva serie de altas prestaciones, aunque, como es habitual, en ella encontramos distintos modelos que ofrecen potencia variopinta. En este caso se ha filtrado la variante más accesible, el Vivo V80, que será un gama media premium, y que ahora sabemos que se estrenará dentro de muy poco, el próximo mes de agosto. Además de esto, también vamos conociendo nuevos detalles que nos dan una idea de lo que esperar a nivel de rendimiento.

Fecha y principales características

La información la ha compartido un filtrador en su cuenta de X, donde ha desvelado que el Vivo V80 se presentará a mediados del próximo mes de agosto. Por lo que lo tendremos listo para la vuelta de las vacaciones, seguramente en España a comienzos del mes de septiembre, por lo que está muy cerca de ser una realidad. Junto a esta información, también ha desvelado sus principales características, proporcionándonos una imagen bastante nítida sobre lo que esperar de él.

El nuevo Vivo V80 se estrenará con una pantalla de 6,59 pulgadas, con una tasa de refresco muy elevada, al estilo de un móvil de gaming, de 144 Hz, y una resolución de 1.5K. Por tanto, la pantalla ofrecerá unas especificaciones de altura y, además, se tratará de un panel totalmente plano, lo que está de moda entre los dispositivos Premium. A nivel de rendimiento, nos ofrecerá un desempeño bastante solvente.

Porque contaría con un procesador Snapdragon 7 Gen 4, que es el chip de Qualcomm más potente cuando hablamos de móviles de gama media. En términos de cámara de fotos, también estará muy bien equipado, ya que ofrecerá tres sensores, con el sensor principal de 50 megapíxeles, un ultra gran angular de 8 megapíxeles y un teleobjetivo con lentes ZEISS y un zoom de 3x, con resolución de 50 megapíxeles.

La batería será uno de sus aspectos más destacados, ya que contará con una capacidad bastante generosa, de 7200 mAh, lo que nos garantiza un par de días de funcionamiento con un uso cotidiano. Además, la potencia de carga es bastante notable, con 90W. También será un móvil muy resistente, con certificación IP68 y 69, que son las máximas a la hora de describir su resistencia al agua y al polvo. También tendrá un marco de aleación de aluminio, y un lector de huellas ultrasónico en la pantalla.

Un móvil que llegará seguramente ya con Android 17, no es seguro, pero sería lo lógico, cuando el sistema operativo de Google se ha lanzado ya de forma estable, y se está probando en el Vivo X300. De hecho, a mediados de agosto será el momento idóneo para que esta nueva versión de la capa Funtouch se lance ya basada en Android 17, que será uno de los grandes atractivos de estos nuevos V80, que seguramente veamos en España a la vuelta del verano.