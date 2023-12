Uno de los móviles más populares de Samsung recibe Android 14 con One UI 6

Es sin duda uno de esos teléfonos que gustan a casi todos, porque ofrecen un buen diseño, unas prestaciones muy solventes, y por qué no, también un precio que en determinadas promociones cae hasta convertirse en un terminal muy asequible. Hablamos del Samsung Galaxy M34 5G, que ahora por fin está recibiendo la nueva versión del sistema operativo de Google gracias a su vez a otra nueva versión de la capa de personalización de los coreanos, la que conocemos como One UI 6.

Se actualiza a nivel global

El mercado donde se ha actualizado el Samsung Galaxy M34 5G es un indicador de que la actualización llegará muy pronto a España, si no lo está haciendo ya. Y es que se trata de la actualización dentro del mercado indio para este modelo. Concretamente este modelo está recibiendo la versión de este nuevo software en tres firmwares diferentes, como son los M346BXXU2BWL1, M346BODM2BWL1 y M346BXXU2BWL1.

Esta actualización tiene un peso de 2.27GB, por lo que es bastante pesada, y no es para menos, porque no solo llega con Android 14 como nuevo sistema operativo frente a la anterior versión, sino que además incorpora One UI 6.0, la nueva versión de la capa de personalización de la firma coreana, que llega cargada de novedades desde luego. Por tanto, si cuentas con uno de estos nuevos modelos deberías acercarte ya por los ajustes de tu teléfono, para comprobar si está disponible esta actualización.

Y es que no era de esperar otra cosa, porque este Samsung Galaxy M34 es uno de estos teléfonos que cuenta con un gran soporte por delante. De hecho, no solo es un móvil reciente, sino que además cuenta de fábrica con nada menos que cuatro años de actualizaciones de sistema y de seguridad. Por tanto, es un móvil que está al comienzo de su soporte y tiene por delante muchas noticias como esta para sus seguidores.

Esta actualización por tanto se convierte en la más importante que recibirá durante el año este teléfono, y otros muchos de la firma coreana. Junto con Android 14 llega una versión de One UI que promete muchas e interesantes novedades. Como por ejemplo los nuevos accesos directos a los ajustes, nuevos controles de personalización, así como más y mejores widgets en la pantalla de inicio, un nuevo reproductor multimedia, así como mejoras en el rendimiento de la capa, que requerirá de menos recursos para funcionar correctamente.

Hay que tener en cuenta que este despliegue de Android 14 con One UI 6 está llegando a los móviles más recientes de Samsung primero, recordemos que este modelo se lanzó el pasado mes de julio, por lo que es lógico que se esté actualizando antes que topes de gama de otros años anteriores. Es de esperar que, si se ha comenzado a implementar en India, haga lo propio a lo largo de los próximos días o semanas en España.