El Redmi Note 17 ya tiene imágenes oficiales, fecha de lanzamiento y primeras novedades

Xiaomi está desvelando ya de manera oficial los primeros detalles importantes sobre su nueva gama media de smartphones. Y es que una nueva generación de su móvil de gama media más célebre está más cerca que nunca de convertirse en realidad. La nueva gama de los Redmi Note 17 se alinea así con los móviles de alta gama de Xiaomi, que también han dado un salto en la nomenclatura dejando de lado el número 16.

Todo lo que ya ha desvelado Xiaomi

Lo importante ahora es que el fabricante chino ha comenzado a desvelar de manera oficial su nuevo gama media, mostrándonos incluso su diseño antes de presentarlo. En la imagen que han compartido, podemos ver el teléfono en dos colores sostenido en las manos, tanto en color azul como morado. Podemos ver que cuentan con pequeños módulos de cámara cuadrados, con dos lentes en su interior.

Junto a esta imagen, han desvelado la fecha en que presentarán su nuevo dispositivo, y es que será una realidad el próximo 14 de julio, por lo que la próxima semana los conoceremos oficialmente. Esto, eso sí, en China, donde se pondrán antes a la venta, para después llegar a Europa, quizás poco después. En su mensaje, Xiaomi destaca que este Redmi Note 17 será un móvil muy resistente.

Tanto es así que resistirá a caídas y también al agua, con una autonomía destacable gracias a su gran batería, que va a ser una de las más grandes de su categoría. En otro de los teaser que ha publicado Xiaomi, podemos apreciar que contará con una batería de un tamaño enorme, de 9000mAh, por lo que será una de las más grandes de su categoría, seguramente esté entre los dos o tres móviles con mayor batería del mercado.

En el modelo más avanzado se espera que sea hasta de 10100mAh, una auténtica locura para la gama media, de la que presumirá el Redmi Note 17 Pro Max. Desde luego el diseño de este teléfono ya no es un secreto, porque en redes también han aparecido diferentes unboxing y primeras impresiones de este teléfono, mostrándonos con detalle su aspecto y principales características.

Este modelo Max será el máximo exponente de la gama, gracias a una diagonal de nada menos que 7 pulgadas, también la más grande que podemos encontrar actualmente en un móvil sin pantalla plegable. Además, esta tendrá tecnología OLED y una tasa de refresco de 144Hz, una potente cámara de 200 megapíxeles y un procesador MediaTek Dimensity 7500, de los más rápidos de la gama media.

Por su parte el Redmi Note 17 Pro contará con una pantalla OLED de 6,83 pulgadas, con resolución de 1.5K y 120Hz de tasa de refresco. Su potencial dependerá de un Snapdragon 6 Gen 5, de lo más rápido en la gama media de Qualcomm. Su batería será también de las más grandes, en este caso se quedará en 9000mAh, con 67W de potencia de carga, frente a los 100W del modelo Pro Max. Ofrecerá una combinación de cámara de 50 megapíxeles y 8 megapíxeles ultra gran angular.

El Redmi Note 17 contará con una pantalla OLED de 6,83 pulgadas, con resolución 1.5K y 120Hz de tasa de refresco. En este caso el chip será un Snapdragon 6s Gen 4. Mientras que la batería también será de las más grandes, con 8000 mAh de capacidad, pero en este caso con una potencia de carga de 45W, cámara de 50 megapíxeles y frontal de 16 megapíxeles.