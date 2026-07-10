El iPhone 18 Pro Max será un auténtico peso pesado

Cada vez tenemos más cerca a los iPhone 18, de hecho, más o menos en dos meses se presentarán en Cupertino, aproximadamente, por lo que los tenemos realmente cerca. Y poco a poco se van conociendo más detalles sobre ellos, en este caso del iPhone 18 Pro Max, que será el modelo más avanzado de todos, y también, por lo que hemos conocido ahora, un auténtico peso pesado, porque se han filtrado datos tanto de sus dimensiones como de su peso, y la verdad es que va a ser un terminal que va a pesar en las manos.

La antítesis del iPhone Air

Si el Air es el móvil más delgado y liviano de la historia de Apple, seguramente el iPhone 18 Pro Max se situará exactamente en el otro extremo. Y es que las dimensiones que se han filtrado ahora sitúan el grosor de este teléfono en los 9 mm, bastante grueso para un móvil de alta gama, que normalmente se queda por debajo de los 7 mm. Pero lo más llamativo es sin duda el peso.

Porque esta misma información apunta a que el nuevo teléfono de Apple tendrá un peso de nada menos que 240 gramos, eso es mucho para un smartphone que no es plegable. Es verdad que sus predecesores ya pesaban bastante, el iPhone 17 Pro Max pesa 233 gramos, y su grosor es de 8,8 mm, un poco menos, pero desde luego es un salto hacia adelante que precisamente no va a favor de la portabilidad del dispositivo.

Y es una información que proviene de una fuente muy bien informada, como es la de Ice Universe, que no suele fallar en sus predicciones, por lo que es algo que nos podemos tomar bastante en serio, a pesar de que se trata de información extraoficial. En GSMArena hacen una comparativa bastante llamativa, y es que se espera que el próximo Samsung Galaxy Z Fold8 solo pese 201 gramos, y tiene una pantalla plegable bastante grande, por lo que es evidente que este Pro Max no va a destacar precisamente por su diseño.

Al menos los futuros usuarios del iPhone 18 Pro Max podrán achacar este peso a una batería más grande, y es que poco a poco la del modelo más avanzado de Apple se va pareciendo a lo que esperamos de la batería de un móvil de alta gama. Y es que una certificación que se ha filtrado recientemente apunta a que este teléfono tendrá 5567 mAh de batería, lo que no está nada mal. Y reduce la brecha tradicional entre la batería de los móviles Android y los iPhone, siempre a favor de los primeros, aunque es verdad que los segundos gestionan mucho mejor el gasto de energía.