Nuevo Vivo Y500 Pro: pantalla AMOLED, batería enorme y cámara de 200 MP por apenas 200€

La verdad es que los móviles de gama media son cada vez más completos, hasta el punto de no tener nada que envidiar a otros mucho más caros, sobre todo cuando hablamos de fabricantes como Vivo. Y es que los chinos acaban de lanzar en su país un móvil cuando menos sorprendente por prestaciones y precio. Se trata del Vivo Y500 Pro, un teléfono que nos ofrece características que hasta hace poco eran propias de la gama media premium, por un precio desde luego de derribo, comparado con otros smartphones de su categoría.

Ficha técnica del Vivo Y500 Pro

Este teléfono llega con un procesador muy potente en la gama media, como es el MediaTek Dimensity 7400, que nos ofrece un rendimiento más que solvente en cualquier situación. Viene acompañado de una memoria RAM de 8GB o 12GB. A nivel de pantalla, la calidad es máxima, partiendo de que la tecnología de su panel es AMOLED; algo reservado para la gama alta hasta hace muy poco.

Vivo Y500 Pro | Vivo

Esta tiene una diagonal de 6,67 pulgadas, con una tasa de refresco de 120Hz, así como una resolución Full HD. Por tanto hablamos de una calidad de imagen superior, al ofrecer negros puros y un mejor contraste y colores más vívidos que los tradicionales paneles LCD que encontramos en estas gamas medias más tradicionales.

Su cámara de fotos habita en un gran módulo redondo, que nos recuerda a los topes de gama de Huawei. Esta tiene curiosamente solo dos sensores, aunque desde luego en las imágenes aparecen cuatro lentes, que imaginamos tendrán otras responsabilidades accesorias y auxiliares. Este sensor es de nada menos que 200 megapíxeles, y además cuenta con estabilización óptica de imagen, lo que garantiza fotos nítidas y sin efectos borrosos.

El sensor secundario nos ofrece una resolución de 2 megapíxeles, y es uno de esos que se utilizan como apoyo para los retratos, o lo que es lo mismo, un sensor de profundidad. Delante, la cámara selfie nos ofrece un sensor de 32 megapíxeles. La batería es uno de sus puntos fuertes, ya que tiene una gran capacidad de 7000 mAh. Esta tiene una carga rápida con potencia de 90W, lo que está muy bien, sobre todo cuando tiene una capacidad tan grande, que necesita de mayor potencia para cargarse a una velocidad más normal.

A este teléfono no le falta un sensor de huellas óptico bajo la pantalla. Así como Wifi de doble banda, Bluetooth 5.4, conector USB tipo C o NFC. Su sistema operativo es Android 16 bajo la última capa de Vivo. Es un móvil muy resistente, de hecho cuenta con las certificaciones más avanzadas, tanto IP68 como IP69, lo que le hace totalmente resistente al agua y polvo en una proporción más que suficiente para nuestras necesidades.

Un móvil que al menos en China se ha presentado con un precio de derribo. Y es que podemos hacernos desde 218 euros al cambio, para la versión de 8GB+128GB. La versión de 8GB+256GB tiene un precio de 242 euros al cambio, mientras que la versión de 12GB+256GB tiene un precio de 280 euros al cambio. Por último, la versión más avanzada, tiene un precio de 315 euros al cambio, con una memoria RAM de 12GB y un almacenamiento interno de 512GB.