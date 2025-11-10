El Realme GT 8 Pro ahora tiene una espectacular edición Aston Martin

La firma china Realme lanzó hace unas semanas su nuevo tope de gama, el Reame GT 8, un móvil que destaca por una extraordinaria potencia y unas características de primerísimo nivel. Tanto es así que no le podía venir mejor a un dispositivo con apellido GT que una edición especial inspirada en una de las marcas de automóviles deportivos más prestigiosas del mercado. Y es que al igual que vimos con su predecesor, ahora este teléfono también cuenta con una edición de Aston Martin.

Así es el nuevo Realme GT 8 Aston Martin Limited Edition

Ya lo dijimos con su predecesor, y podemos volver a decirlo con este modelo. Seguramente el color verde de la marca con este británica sea el más bonito que hemos visto en un teléfono móvil. Y es que el teléfono se viste de verde, y en la parte trasera cuenta con el logotipo no solo de Aston Martin, sino la imagen del equipo Aramco de Fórmula 1 en el que compite Fernando Alonso.

El Realme GT 8 Aston Martin Edition | Realme

Como sabéis, una de las peculiaridades de este Realme GT 8, es que el módulo de cámara, valga la redundancia, es modular. Ya que podemos quitarlo y cambiarlo por otro de una forma diferente. En la foto vemos el módulo redondo, pero dentro de la caja de este smartphone viene un módulo cuadrado, que lo podemos intercambiar, y que tiene el mismo acabado verde del resto del teléfono, para que no desentone lo más mínimo.

También llega con un clip para sacar la tarjeta SIM de diseño único para esta edición, y también llega con un cargador, algo que es noticia desde que muchos fabricantes dejaron de integrarlos en la caja. Por supuesto llega con un Realme UI que viene personalizado para combinar a la perfección con el resto del teléfono, con ese color verde inconfundible que podemos ver incluso en los propios iconos del teléfono.

Hay detalles en el teléfono como el botón de encendido de color amarillo oficial que combina con el resto del diseño verde del equipo de F1.

Ficha técnica del Realme GT 8 Aston Martin Limited Edition

Estamos ante el mismo modelo estándar en prestaciones, exactamente igual, la diferencia es básicamente a nivel de diseño como habéis visto. Por lo que este teléfono se estrena con un potente procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5. Su pantalla de 6,79 pulgadas es AMOLED y tiene una resolución de 1440 x 3136 píxeles, además de presumir de una tasa de refresco muy elevada de 144Hz.

En términos de cámara, este teléfono tiene un sensor principal de 50 megapíxeles, mientras que su sensor más grande es el telefoto de periscopio con resolución de 200 megapíxeles y un zoom óptico de 3x. El tercer sensor es un ultra gran angular de 50 megapíxeles. Delante, la cámara selfie tiene una resolución de 32 megapíxeles. Por último es un móvil con una enorme batería, de nada menos que 7000 mAh y carga de 120W. No se puede pedir más por los 665 euros al cambio con que se ha estrenado en China.