Filtrado casi al completo el primer smartphone de Dreame

Hace ya unos meses que la propia firma anunciaba que iba a lanzar por primera vez un smartphone en el mercado, algo que cuando menos a muchos nos sorprendió, pero que parece que va en serio. Tanto es así que acabamos de conocer los primeros detalles de este teléfono, sus primeras características técnicas, que nos permitirán conocer hasta qué punto este será un smartphone más bien premium, o dirigido a mercados y usuarios más generalistas.

¿Cómo va a ser el primer smartphone de Dreame?

El nuevo smartphone de Dreame se ha filtrado en una base de datos, donde no solo ha dejado ver su aspecto, sino que también hemos conocido algunas características adicionales, de su manual, que también se ha filtrado, y en conjunto nos han desvelado detalles para hacernos una idea de cómo es. Lo primero en que nos fijamos es en su diseño, que nos recuerda al de los Galaxy de Samsung, con un módulo de cámara vertical y ovalado.

Según estos datos, el teléfono tendrá una pantalla AMOLED, con una diagonal de 6,67 pulgadas, por lo que en este aspecto parece que las especificaciones son las de un buen gama media. A nivel de cámara de fotos, llegaría con tres sensores traseros, el principal de 108 megapíxeles, mientras que habría también un macro de 2 megapíxeles, y uno de profundidad también de la misma resolución. Habrá un sensor adicional en el módulo, pero no queda claro qué aloja o si será meramente decorativo. Delante, la cámara selfie tendrá una buena resolución de 50 megapíxeles.

En términos de batería, contará con una capacidad de 5000mAh, con una potencia de carga de 33W, que entra dentro de lo que podemos esperar dentro de un gama media asequible. Un móvil que sería resistente al agua y al polvo con una certificación IP64. También desvela algo interesante, y es que contará con conectividad 5G, lo que nos da pistas porque no se ha desvelado el procesador. No sería de extrañar un MediaTek Dimensity para brindar esta conectividad.

También llegaría con NFC para pagos móviles, así como conector de auriculares. Por lo que vemos, también tendrá una ranura para tarjetas microSD, y así aumentar el almacenamiento del dispositivo. La etiqueta EPREL, la base de datos donde se ha dejado ver, desvela que tiene un nivel de eficiencia A, la más alta, y que su batería conservará el 80% de su capacidad tras 800 ciclos de carga. A falta de conocer su procesador y sistema operativo, que todo apunta Android, podemos pensar que este primer teléfono de Dreame podría ser un móvil de gama media asequible, quizás con un precio de salida de entre 200 y 250 euros. Veremos cuándo se convierte finalmente en una realidad.