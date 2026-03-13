SPC lanza Zeus Halo, una tableta para mantener conectados a nuestros mayores

La población española cada vez está más envenjecida, algo lógico si tenemos en cuenta que cada vez nacen menos niños en nuestro país, y se espera que esta tendencia se agudice especialmente en las próximas décadas. Ante este aumento de la población mayor, de la que todos formaremos parte alguna vez, los fabricantes de tecnología están desarrollando disposittivo que permitan acompañarlos en su día a día, para hacérselo más sencillo y cómodo, y sobre todo para sentirse más acompañados. Y es que no siempre las personas mayores pueden disfrutar de la compañía y ayuda de alguien a si lado. Por esa razón cada vez son más habituales dispositivos como este nuevo SPC Zeus Halo, que es un Hub inteligente con 5G diseñado para acompañar a nuestros mayores.

Un centro de control para los mayores

Este dispositivo nos force como característica más relevante la integración de un hub inteligente 5G equipado con una pantalla interactiva y un sistema acústico avanzado. Este dispositivo centraliza la información de un ecosistema de sensores y wearables repartidos por la vivienda. Vamos, es algo así como uno de los altavoces Amazon Echo, pero adaptado a las necesidades de las personas mayores.

SPC Fortune 2 Max | SPC

Y una vez más, gracias a la IA, la plataforma es capaz de identificar patrones de comportamiento, actividad y movilidad del usuario. En el caso de la monitorización de la actividad de las personas mayores, puede detectar una desviación significativa en las rutinas, como que alguien se levante más veces de lo habitual por la noche o periodos de inactividad prolongados, generando alertas preventivas automáticas.

La IA dentro de esta pantalla ha sido diseñada para mantener conversaciones, sugerir consejos de salud personalizados o incluso proponer actividades sociales y videollamadas con familiares para frenar el aislamiento. Unas alertas que no se limitan a la propia pantalla inteligente del Halo, sino que se entregan directamente en los smartphones o tabletas de los cuidadores y familiares, e incluso se integran en plataformas de teleasistencia de terceros.

A nivel técnico, esta pantalla cuenta con un panel de 12 pulgadas, por lo que es bastante grande, y permite una buena visualización por parte de las personas mayores. También la conectividad 5G garantiza una reacción más fluida en tareas que necesiten de conexión a datos móviles, como por ejemplo videollamadas. Además, cuenta con un sistema de sonido de alta potencia, que permite incluso a personas con ciertos problemas de audición, recibir de manera las notificaciones y ser conscientes de ellas.

Otro aspecto interesante es que actúa como un Hub de IOT, lo que centraliza el control de otros dispositivos inteligentes en el hogar, como por ejemplo sensores de movimiento, wearables y otros dispositivos que necesitan ser controlados de manera independiente, pero mejor desde un único lugar. De momento SPC no ha detallado ni la fecha de lanzamiento ni su precio, solo lo mostró hace unos días en el MWC 2026 de Barcelona.