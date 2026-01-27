Samsung lanza el Galaxy Z Flip7 Olympic Edition

Como ya vimos en los Juegos Olímpicos de París en 2024, Samsung ha vuelto a convertirse en el protagonista de la villa olímpica, en este caso de los juegos de invierno, que se celebrarán este año en los Alpes dolomitas. Los coreanos han presentado una edición de su plegable específicamente diseñada para estos atletas, que podrán disfrutar del que sin duda es el modelo de referencia en el mercado de plegables tipo concha.

Así es el nuevo plegable olímpico

Como no podía ser de otra forma, se trata de un modelo basado en toda la mística alrededor de unos Juegos Olímpicos, evento con tradición donde los haya, y donde los rituales son esenciales. Este nuevo Samsung Galaxy Z Flip7 Olympic Edition nos ofrece un acabado en vidrio azul con marco metálico en tonos dorados, que le dan al dispositivo un aspecto especialmente elegante, a la vez que alegre, con un acabado único en el mercado.

El nuevo Samsung Galaxy Z Flip7 Olympic Edition | Samsung

Estos teléfonos de edición especial cuentan con una funda magnética transparente que también integra detalles de laureles dorados, por tanto temática olímpica. Y también vienen con un fondo de pantalla exclusivo inspirado en los trazos que suelen dejar los patines cuando surcan las pistas de hielo. Lo malo en este caso para el común de los mortales, es que esta edición no está a la venta, y solo la recibirán los integrantes de las delegaciones olímpicas que se darán cita en estos Juegos Olímpicos, que se celebrarán entre el 6 de febrero y el 22 de febrero.

La IA está muy presente

Los atletas de invierno tendrán a su disposición no solo uno de los mejores plegables del mercado, sino que además podrán disfrutar de todo el potencial de la IA de Galaxy AI. Con ella tendrán acceso a herramientas como el intérprete en tiempo real, no se nos ocurre un mejor lugar para utilizarlo que en una villa olímpica, o Now Brief, que organiza el día de los atletas con un asistente diario que incluye resúmenes de salud y El Tiempo. Además, la cámara de estos teléfonos cuenta con la función Dual Recording, que permite grabar a la vez con la cámara trasera y frontal, con zoom de hasta 10x, ideal para que los atletas generan jugosos contenidos.

Por lo demás se trata de un Samsung Galaxy Z Flip 7 por dentro, como otro cualquiera. Esto quiere decir que cuenta con una pantalla plegable de 6,9 pulgadas, así como una pantalla externa de 4,1 que llega a todos los extremos, ambas con una excelente calidad, con paneles AMOLED y tasas de refresco de 120Hz. La pantalla secundaria es totalmente funcional, y es como un smartphone en miniatura.

La cámara de fotos de este móvil cuenta con un sensor principal de 50 megapíxeles, y también ofrece un secundario de 12 megapíxeles ultra gran angular. Su procesador es un potente Exynos 2500 de Samsung y su batería tiene una capacidad de 4300mAh, así como una potencia de carga de 25W. Por supuesto llega con Android bajo la capa de personalización de One UI 8.