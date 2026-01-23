iPhone 18: se filtran las dimensiones de su nueva isla dinámica, ¿es más pequeña?

Hace unos días os contábamos los detalles de las pantallas de los iPhone 18, que serían mucho mejores que las que hemos visto hasta ahora en la gama, con tecnología LPTO+, y fabricadas por Samsung incluso con más brillo que las que integra la propia firma coreana en sus smartphones. Ahora conocemos detalles de otros aspectos clave, como es la isla dinámica, esa reminiscencia del notch que tantos años estuvo presente en su pantalla, y que ahora parece que va a reducir un poco más su tamaño, gracias a nuevas tecnologías bajo la pantalla.

Una reducción de tamaño considerable

Y no ha sido precisamente cualquiera, sino el popular filtrador Ice Universe, quien ha desvelado las medidas exactas de la nueva isla dinámica. Y desde luego hay muy buenas noticias, porque según el filtrador, el tamaño se ha reducido en nada menos que un 35% respecto de la isla dinámica del iPhone 17 Pro y Pro Max. Concretamente, el filtrador asegura que el tamaño de la nueva isla dinámica es de 13,49 mm, frente a los 20,76 mm que mide la isla original.

Junto a su mensaje, ha compartido la imagen de un iPhone con una isla dinámica de este tamaño, obviamente se trata de un montaje, pero nos da una idea de cómo de pequeña será realmente la nueva isla. Y desde luego es algo que le quedará estupendamente al teléfono, porque los usuarios van a ganar sin duda en pantalla libre y aumentar esa sensación de ser un teléfono todo pantalla, algo que en los últimos años no han disfrutado con el gran notch del Face ID.

Esta reducción tan drástica de la isla dinámica tiene que ver con las nuevas tecnologías que está desarrollando Apple para con su Face ID. Parte de sus componentes van a quedar ocultos bajo la pantalla, por lo que el tamaño de esta, la porción visible será mayor sin que se reduzcan las funcionalidades del popular Face ID de Apple. Se había especulado con que la reducción del notch podría haber llegado a ser total, y desaparecer por completo.

Dejando todos los componentes bajo la pantalla, también la cámara, pero finalmente no será así, y al menos ahora tendremos que atravesar un paso intermedio para que la isla dinámica tenga un tamaño más compacto. Como ya os hemos contado, este año habrá novedades en el lanzamiento de los iPhone 18, ya que se espera que no se lancen los tres modelos el próximo mes de septiembre.

Y es que llegaría con ellos el primer plegable de la marca, el iPhone Fold. Esto llevará a Apple por primera vez a dividir el lanzamiento. Los modelos Pro en septiembre de 2026, mientras que a comienzos de 2027, seguramente en primavera, veríamos presentarse el iPhone 18 y el iPhone 18e, en caso de existir este último. Un año 2026 que sin duda va a estar muy animado por parte de Apple, que buscará un año más liderar el mercado de smartphones.