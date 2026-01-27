Los Moto G17 y Moto G17 Power se filtran accidentalmente

Motorola está trabajando en su gama media más accesible, que liderarán los futuros Moto G17, modelos que como ya es habitual, nos ofrecerán una excelente relación de prestaciones y precio. En esta ocasión hablamos también de la variante Power, que se suele caracterizar por contar con una batería más grande y poderosa, algo que además ahora es tendencia en el mercado gracias a la nueva tecnología de silicio de esas baterías. Se han filtrado los primeros detalles de estos modelos, sobre todo del estándar.

Lo que ya sabemos de los Moto G17

No es mucho lo que se ha filtrado ahora, pero nos da la sensación de que estos teléfonos están más cerca de lo que pensamos. Y lo mejor es que se trata de información oficial, de origen oficial, aunque no parece que haya sido compartida por la compañía adrede. Y es que en la web de soporte de Motorola en Estados Unidos han confirmado la existencia de este modelo, y de un par de detalles interesantes.

La página de soporte de los Moto G17 | Motorola

En esta web de soporte hemos visto que el Moto G17 contará con 8 GB de memoria RAM, y 256 GB de almacenamiento interno, así como una gama de colores que incluye dos variantes, como son Alaskan Blue y Evening Blue. Dentro de esta página de soporte, en el apartado de cómo retirar o insertar una tarjeta SIM, ahora sabemos que contará con una ranura de tarjetas microSD que permitirán aumentar el almacenamiento en hasta 1TB nada menos.

El Moto G15 | Motorola

Dentro de la página también se puede apreciar que a este modelo le acompañará el Moto G17 Power, como ya ocurrió con los Moto G15, que llegaron también de la mano en ambas versiones. Así que parece que el teléfono va tomando forma, mientras se acerca al año y medio desde el lanzamiento de su predecesor, por lo que tiene sentido que ahora conocemos los primeros detalles de este smartphone.

No se conoce más de él, pero su predecesor, el Moto G15, ya que no tuvimos un modelo 16, nos ofrecía una pantalla grande de 6,72 pulgadas, con resolución HD+ y tecnología LCD, que ahora bien podría actualizarse con tasa de refresco de 90Hz. Venía acompañado de un procesador MediaTek G81 Extreme, que ahora seguramente sea como mínimo un G99 Ultra.

En lo que a cámara de fotos se refiere, este modelo nos ofrecía dos sensores, de 50 megapíxeles principal, y un ultra gran angular de 5 megapíxeles. Qué menos que dar el salto a los 13 megapíxeles en el secundario, igual que la cámara selfie, que tiene un sensor de 8 megapíxeles. Por último, la batería contaba con 5200mAh, una capacidad notable para su tiempo, pero que ahora palidece frente a modelos con grandes y masivas baterías de 7000 mAh.