Los iPhone 17 Pro y 17 Pro Max se visten de naranja para presumir de potencia y nuevo diseño

Apple ha celebrado hoy su día grande. Ese en el que han celebrado una Keynote donde hemos conocido sus principales novedades, entre los que destacan obviamente sus nuevos iPhone 17. Una vez más son los modelos Pro los que presumen de más potencia, y este año además de un nuevo diseño, que si bien conserva muchos aspectos de sus predecesores, ha cambiado lo suficiente para que sea reconocible al instante. También porque ha estrenado un nuevo color naranja, que muchos asociamos a la aventura y rendimiento extremo.

Los iPhone más potentes hasta la fecha

Como no podía ser de otra forma, Apple ha puesto en sus iPhone 17 Pro y 17 Pro Max, su mayor potencial y resistencia. Cambios que se notan desde fuera, con un nuevo diseño que lleva el módulo de cámara hasta el extremo derecho, haciéndolo mucho más grande, y recordándonos a los móviles de POCO. Esto se debe a un nuevo diseño Unibody que cuenta con aluminio de grado aeroespacial.

iPhone 17 Pro y 17 Pro Max | Apple

Esto ayuda tanto a mejorar el aspecto del teléfono, como a mejorar su poder de disipación del calor, lo que a su vez suma para que entregue la máxima potencia con las mayores garantías. Esto se traduce en un mejor rendimiento, y una mayor eficiencia energética, que reduce el consumo de energía a pesar de sus grandes prestaciones. Unos teléfonos que estrenan los nuevos procesadores Apple A19 Pro, que nos brinda el mayor rendimiento que hayamos experimentado en un iPhone.

iPhone 17 Pro y 17 Pro Max | Apple

Con él podemos disfrutar de los juegos más exigentes con las mejores prestaciones posibles. Y todo ello acompañado de un gran poder de procesamiento a la hora de desplegar todo el potencial de la IA generativa de Apple Intelligence. Una IA que por cierto ha pasado prácticamente desapercibida a lo largo de toda la Keynote, tras los graves problemas por los que está pasando Apple para poder desplegarla.

iPhone 17 Pro y 17 Pro Max con la nueva funda | Apple

La cámara de fotos de los nuevos iPhone 17 Pro nos ofrece un sistema de tres cámaras Fusion de 48 megapíxeles, por lo que contamos con la máxima calidad en un teléfono de Apple. Esta combinación de cámaras es equivalente a ocho lentes, lo que hace de esta cámara una de las más versátiles de entre la gama de Apple. Destaca sin duda por el gran Zoom óptico 8x que puede proporcionar, que nos brinda la posibilidad de componer escenas completamente diferentes a lo que acostumbramos con un teléfono.

A la hora de crear contenido, estos teléfonos ofrecen nuevas características de nivel profesional, como son los modos ProRes RAW y Apple Log 2, que aumentan las opciones de edición en la postproduccion de contenidos. Otra de las novedades es la cámara Center Stage, que no deja de ser la cámara selfie, y que cuenta con una resolución más elevada de 18 megapíxeles.

En cuanto a la pantalla, el modelo Pro Max ofrece un tamaño de 6,9 pulgadas, mientras que el modelo Pro estándar ahora ofrece un tamaño de 6,3 pulgadas, algo más grande que la de su predecesor. Ambas son pantallas Super Retina XDR, que ahora además presumen de un nuevo revestimiento de Apple de última generación, su Ceramic Shield 2. Con él son más resistentes que nunca a los arañazos y las grietas, y en definitiva, a los elementos en entornos hostiles. Se estrenan con lo último en conectividad, como el Wifi 7 ultrarrápido, Bluetooth 6 de última generación, o la conexión satelital más avanzada.

Precio de los iPhone 17 Pro y 17 Pro Max

El iPhone 17 Pro se estrena en nuestro país desde 1.319 euros, para la versión de 256 GB. Está disponible en azul oscuro, el nuevo y llamativo naranja cósmico y plateado. Por su parte, el iPhone 17 Pro Max hace lo propio en España desde 1.469 euros para la versión de 256 GB, también disponible en los mismos colores azul oscuro, naranja cósmico y plateado. Se podrán reservar desde el próximo viernes 12 de septiembre, y estarán en las tiendas el 19 de septiembre.