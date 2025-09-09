Apple presenta el iPhone Air: el iPhone más delgado de la historia

Como se había venido filtrando en los últimos meses, el iPhone Air es una realidad. Un modelo que viene a sustituir a los Plus, pero que no cuenta con la denominación de sus compañeros de gama, y no porta el 17. Un teléfono que destaca sobre todo por su extrema delgadez, un rasgo que es tendencia este año en el mercado de smartphones. Un terminal que presume de encapsular en poco más de 5 mm algunos de los aspectos más potentes que ha ofrecido un iPhone a lo largo de sus 18 años de historia. Vamos a conocer todas sus características, que son realmente sorprendentes.

Un diseño completamente nuevo, y algo familiar

Finalmente, se confirmó el diseño similar al de los Google Pixel, con un módulo de cámara con barriga en forma de gran pastilla ovalada y dispuesta de manera horizontal. Sin duda su gran atractivo es su grosor, de tan solo 5,6 mm, el más delgado de la historia de Apple, y, por tanto, un móvil muy compacto y ligero en las manos. El peso no se ha detallado, pero es de esperar que se mueva entre los 170 y 180 gramos, muy por debajo de lo que pesan sus compañeros de gama más avanzados.

iPhone Air | Apple

Un móvil que para reducir su grosor ha renunciado a una gran batería, aunque Apple asegura que es capaz de proporcionarnos energía para todo el día con una sola carga completa. Se han deshecho de la ranura para tarjetas SIM, por lo que este teléfono solo se puede utilizar con una eSIM virtual. El titanio reciclado utilizado en su cuerpo contribuye a reducir el peso del conjunto y convertirlo en un peso pluma.

Un gran potencial en un perfil ultrafino

Este nuevo miembro de la familia de los iPhone estrena una nueva pantalla de 6,5 pulgadas, con tecnología ProMotion de 120 Hz variables, así como una resolución Super Retina XDR. Su brillo es de 3000 nits pico, siendo uno de los más elevados de la gama. Llega con el botón de acción que estrenaron el pasado año los iPhone 16, y que con su superficie capacitiva permite personalizar su funcionalidad. La cámara de fotos de este teléfono es muy sencilla, pero capaz.

La nueva correa del iPhone Air | Apple

Cuenta con un único sensor de 48 megapíxeles, obviamente por exigencias del guion en un perfil tan delgado. Este cuenta con cuatro lentes que permiten usar opciones de 28 mm, o 35 mm. Mientras que cuenta con un teleobjetivo óptico de 2x, todo ello dentro de este único sensor. Delante, la nueva cámara Center Stage tiene una resolución de 18 megapíxeles. Y al ser un sensor cuadrado, permite hacer selfis con relación de aspecto horizontal, incluso si tenemos el teléfono agarrado verticalmente.

Por supuesto, llega con el chip más potente de Apple en un iPhone, el nuevo Apple A19 Pro, por lo que se garantiza el mayor rendimiento posible, junto a los chips N1 y C1X. Gracias a este combinado de chips, ofrece un rendimiento extraordinario, a la vez que consume menos energía. Llega con mejoras importantes de conectividad, como por ejemplo Wifi 7 ultrarrápido, así como Bluetooth 6 de última generación o Thread. Se estrena con iOS 26 como sistema operativo, y todo el potencial de Apple Intelligence. Por último, su batería es compatible con MagSafe y todos sus accesorios, y lo podremos llevar cómodamente con las nuevas correas cruzadas y magnéticas lanzadas por Apple.

Precio del iPhone Air

Un iPhone Air que se estrena en España desde 1.219 euros para la versión de 256GB. Está disponible en color negro espacial, blanco nube, oro claro y azul cielo. Se podrá reservar desde este próximo viernes 12 de septiembre, y estará en las tiendas el próximo 19 de septiembre.