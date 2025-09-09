El nubia Air se estrena con un perfil ultrafino para competir con los Galaxy S25 Edge y el iPhone 17 Air

Los móviles delgados de perfiles ultrafinos están de moda. Y es que desde que conociéramos los planes de Apple de lanzar un dispositivo de estas características, algo que se convertirá en realidad hoy con el iPhone 17 Air, y que Samsung se adelantará a comienzos de año con su Galaxy S25 Edge, ha quedado patente que los móviles delgados son tendencia. A ello contribuye ahora nubia, una de las firmas de smartphones chinas más innovadoras, conocida por sus diseños extravagantes y que en muchos casos se han adelantado al futuro. Ahora han lanzado su nuevo nubia Air, un teléfono que ya por su apellido nos avanza cuál es su gran atractivo.

Delgado y con una batería potente

Estas dos características normalmente no han ido de la mano, pero nubia ha conseguido combinar ambos aspectos en este nuevo modelo. Y es que el gran atractivo del nuevo Air es su perfil, de tan solo 5,9mm, por debajo de esa barrera psicológica de los 6 mm, y aunque algo más grueso que el Samsung, y seguramente el móvil de Apple. Es igualmente uno de los más delgados del mercado, y uno de esos móviles que en la mano se tienen que sentir muy livianos.

El nuevo Nubia Air | Nubia

Además, es realmente ligero, ya que su peso es de tan solo 172 gramos, unos 30 gramos menos que la media de lo que suele pesar un smartphone medio. Y además no renuncia a una batería bastante grande, de 5000 mAh, esto es casi el doble de la batería que se espera tenga el nuevo iPhone 17 Air. Esta se puede cargar con una potencia de 33W, más que suficiente para una batería de estas dimensiones y teniendo en cuenta su delgado perfil, que podría dificultar la disipación de calor con potencias más elevadas.

Un teléfono que a nivel de diseño nos recuerda fugazmente a los Pixel 10, con ese módulo de cámara en forma de pastilla. Por lo demás tenemos una pantalla grande, de 6,78 pulgadas, que tiene una resolución 1.5K de 1224x2720, así como 120 Hz de tasa de refresco. Y lo mejor de todo, es un panel con tecnología AMOLED con un brillo pico de 4500 nits y protegida por Corning Gorilla Glass 7i.

Su procesador no es lo más destacado, ya que cuenta con un UNISOC T8300 de 6 nm, es de lo más potente que tiene el fabricante chino, pero obviamente no se puede comparar con otros móviles de alta gama en este sentido. Pero viene acompañado de 8 GB de memoria RAM, así como de un almacenamiento interno de 256GB. En lo que a la cámara de fotos, llega con una configuración de triple sensor.

Detrás cuenta con uno principal de 50 megapíxeles, así como uno secundario de profundidad con 2 megapíxeles de resolución, y una lente auxiliar. Delante, la cámara para hacer selfies tiene una resolución de 20 megapíxeles. Un terminal que a pesar de su delgadez, es muy resistente, de hecho cuenta con certificaciones IP68, IP69 e IP69K, por lo que se puede mojar sin problema alguno y durante muchos minutos.

Llega con sonido compatible Hi-Res HiFi. Así como con Wifi de doble banda, Bluetooth 5.4, PGS, conector USB tipo C o nFC. Su sistema operativo es Android 15, y viene cargado de herramientas de IA, como son Dynamic Image, AI Sport Snapshot, Video Anti-shake, AI Magic Photos, AI Real-time Translate, AI Conversation Translate o Dual-Mic AI Noise Cancellation. Un teléfono que lllegará a Europa, pero del que de momento conocemos su precio en 279 dólares, lo que en euros son unos 239 al cambio, no está nada mal para un móvil ultra delgado.