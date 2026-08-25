El iPhone 20 Pro recubierto de cristal vuelve a la carga con nuevas filtraciones

Hace unas semanas conocíamos detalles contradictorios sobre el futuro iPhone 20 Pro, que podría ser el modelo que Apple lance el próximo año, saltándose así los iPhone 19, para celebrar los 20 años de sus teléfonos, que llegaron al mercado en 2007. Eran contradictorios porque a la vez decían que Apple había cancelado su desarrollo, y por otro lado, aseguraban que para nada, que seguía adelante el desarrollo de este modelo con un diseño único. Ahora nuevas informaciones apuntan precisamente a esto último.

El cristal protagonizaría este modelo

El cristal es un material habitual en los móviles de alta gama, es así porque es un material que destila elegancia y un toque premium a primera vista, aunque, como sabemos, es más frágil, y a lo largo de los años ha necesitado de diseños más resistentes para poder integrarlo de esta forma en los teléfonos más avanzados sin miedo a roturas accidentales tan habituales.

Ahora, otro filtrador, en la red china Weibo, ha desvelado que el iPhone 20 Pro contará con una cubierta de cristal similar a la del iPhone Air, utilizando un compuesto de vidrio con Super Ceramic Shield. Este es más duro que el vidrio que usan tradicionalmente los teléfonos, y por tanto permitirá recubrirlo con garantías de que el teléfono no se romperá con solo mirarlo. Actualmente, Apple, según el filtrador, se habría volcado en dos aspectos clave de su construcción.

Por un lado, la disipación del calor, y por tanto la refrigeración del teléfono con este recubrimiento encima, y por otro lado, la delgadez, que es uno de los aspectos clave de este teléfono, poder combinar, como en el iPhone Air, la delgadez con un cuerpo exclusivo con acabados en materiales tradicionalmente más frágiles.

No obstante, de momento Apple no ha podido verificar la resistencia del iPhone a las caídas con este recubrimiento. Pero al fin y al cabo, esto quiere decir, al menos en teoría, que el desarrollo de la nueva generación de iPhone 20 con ese diseño cristalino no estaría descartado ni cancelado ni mucho menos, y estaría todavía en pleno desarrollo. Así que de momento todo vuelve a donde estaba, Apple trabaja para que el iPhone 20 sea un teléfono a la altura del aniversario, y eso implica que esté excelentemente construido y que su diseño sea realmente icónico.

Unos iPhone 20 Pro que llegarían dentro de poco más de un año, en el mes de septiembre, y que a día de hoy no sabemos si llegarán acompañados por el iPhone 20 base, ya que, como seguramente habréis escuchado recientemente, Apple apostará por lanzar este año el iPhone 18 base más tarde, entre el mes de febrero y marzo del año que viene, mientras que su lugar en la Keynote de septiembre lo ocuparía el iPhone Ultra, el primer plegable de la marca.