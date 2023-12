El Samsung Galaxy S23 FE llega a España, la alta gama más asequible de Samsung

Ya está aquí, uno de los móviles más esperados de Samsung se pone a la venta en España. Se trata sin duda de uno de esos móviles llamados a ser un súper ventas, y uno de los más deseados durante la campaña navideña, para la que llega justo a tiempo. Vamos a conocer su precio y disponibilidad, así como refrescar todas las características que nos ofrece, que sin duda son las de un móvil de características muy solventes a precio accesible.

Precio y disponibilidad

El nuevo teléfono llega con un precio que sin duda no se puede catalogar como barato, pero que comparado con lo que solemos pagar con un tope de gama es bastante accesible. Y es que la versión más barata tiene un precio de 709 euros, y nos ofrece 8GB de memoria RAM y 128GB de almacenamiento interno. En el caso del modelo mejor equipado, con 8GB de memoria RAM y 256GB de almacenamiento interno, el precio asciende a los 769 euros. Lo que es sin duda un precio más que atractivo para todo lo que nos ofrece la última novedad de Samsung.

Samsung Galaxy S23 FE | Samsung

Un móvil bueno, bonito y accesible

Este teléfono llega con una de las cámaras más completas de su gama, con algo que hoy ya es habitual en los terminales de la marca, como es contar con tres sensores en su cámara trasera. El principal tiene 50 megapíxeles, y está acompañado por un sensor de 12 megapíxeles ultra gran angular y otro de 8 megapíxeles con un sensor telefoto, que nos ofrece un zoom de 3X. Delante la cámara para los selfies es de 10 megapíxeles.

Samsung Galaxy S23 FE | Samsung

Es un móvil muy parecido al S23 estándar, aunque con algunos recortes concretos. Su pantalla tiene un tamaño de 6,4 pulgadas, y nos ofrece una resolución Full HD+, asi como tasa de refresco de 120Hz. Y como no, tecnología de calidad, Dynamic AMOLED 2X, que ofrece hasta 1450 nits de brillo de pico. Un móvil que llega con un procesador potente, como es el Exynos 2200 fabricado por la propia Samsung.

Este llega con una batería de 4500mAh, con una carga rápida de 25W, que ya sabemos que no es de las más veloces, pero es a lo que nos tiene acostumbrados Samsung. Es un móvil que estrena un lector de huellas integrado en la pantalla, y que además viene con una conectividad solvente. Con Wifi 6e de alta velocidad, Bluetooth 5.3, NFC o un conector USB tipo C. En definitiva, no le falta de nada y todo lo que nos ofrece es de mucha calidad y de altas prestaciones.

El diseño una vez más es prácticamente idéntico al de sus compañeros de alta gama, el Samsung Galaxy S23, S23 Plus o el S23 Ultra. Este nuevo modelo se estrena en nuestro país con diferentes colores, como son el morado, negro, blanco y verde menta. Un terminal que como decimos se convertirá en el nuevo súper ventas de la marca coreana, y en el mejor aperitivo antes de que a mediados del mes de enero conozcamos los nuevos Samsung Galaxy S24.