El iPhone Air 2 podría retrasarse junto a los iPhone 18

Llevamos semanas conociendo detalles sobre el futuro de los sucesores de los teléfonos ultradelgados que hemos conocido este año, como los Samsung Galaxy S25 Edge, o el iPhone Air. En ambos casos parece que la acogida de mercado no ha sido la esperada por el fabricante, y por esa razón se han conocido detalles sobre una posible cancelación de nuevos modelos de estas gamas, o directamente su retraso. Pues bien, ahora conocemos nuevos detalles del caso particular del móvil ultra delgado de Apple. el iPhone Air, que parece que llegará, pero más tarde.

¿Qué planes tendría Apple?

Pues bien, lo que conocemos ahora tiene parte de novedad, y parte de confirmación de algo que habíamos conocido ya previamente. Hablamos, por un lado, de lo novedoso, como es el retraso del lanzamiento del iPhone Air. Y es que en las últimas semanas se hablaba directamente de que Apple lo habría cancelado debido a las bajas ventas. Y parece que eso no es así de momento, según las nuevas informaciones, que apuntan a un retraso, no a una cancelación.

Según The Information, parece que Apple habría decidido retrasar a la primavera de 2027 el lanzamiento del iPhone Air 2, como consecuencia de las bajas ventas de la primera generación. Esto habría generado un sobre stock del teléfono, que necesitará de más tiempo para que sea liquidado por parte de la firma californiana. Por tanto ya no se presentaría en otoño de 2026, sino que se retrasaría alrededor de seis meses. Pero este no sería el único cambio de calado en la gama de la marca.

Ya que los pesos pesados, los iPhone 18, que ahora llegarían en una ventana bastante similar. Concretamente, junto al iPhone Air 2, Apple podría presentar el iPhone 18 y el iPhone 18e. Por tanto, de alguna forma, Apple dejaría para septiembre de 2026 el lanzamiento de los iPhone 18 Pro en exclusiva, sus modelos más avanzados. Y pospondría el lanzamiento de la gama más asequible, con los iPhone 18 y 18e, así como el modelo más de nicho, que es el Air, una vez que el stock del primer modelo se haya estabilizado.

La única duda ahora se cierne sobre la ventana de presentación y lanzamiento del iPhone plegable, que en un principio se esperaba para septiembre de 2026, junto con el resto de la gama de los iPhone 18. Aunque cada vez toma más forma que Apple aproveche el 20 aniversario de los iPhone, en 2027, para lanzar un producto tan importante y disruptor dentro de su gama como el primer modelo de pantalla plegable tipo Fold. Volviendo al iPhone Air 2, ya se han filtrado algunas de sus futuras características.

La más llamativa, que contaría con una cámara dual, en lugar de un solo sensor. Además, se espera que la batería sea más grande, ya que está siendo una de las principales quejas de muchos potenciales consumidores que podrían haber optado por no hacerse con él precisamente por esto. Tocará esperar todavía varios meses para tener certeza de todo esto.