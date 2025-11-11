Todos estos móviles serán compatibles con Realme UI 7, ¿está el tuyo entre ellos?

Como no podía ser de otra forma, los móviles del fabricante chino realme va a recibir la actualización de su nuevo sistema, realme UI 7.0, el cual está basado en Android 16. Aunque todavía no ha comenzado el despliegue, se espera que próximamente está irá llegando a una amplia gama de sus dispositivos, estos son los que la recibirán.

Si tienes uno de estos móviles tendrás realme UI 7.0

Cómo sucede con las grandes actualizaciones, no todos los teléfonos de la marca la recibirán. La media de años de actualización de los dispositivos es de 5 años, aunque los modelos de las gamas más bajas a veces solo cuentan con dos o tres actualizaciones. Un nuevo sistema que no solo destaca por la incorporación de novedades en lo que a inteligencia artificial se refiere, también se ha optimizado ofreciendo un mejor rendimiento y por lo que más destaca, probablemente sea por su aspecto totalmente renovado.

Realme P3 Lite | Realme

Como ya ha sucedido con otros fabricantes, la llegada de Android 16 a sus sistemas ha traído consigo un rediseño total, y en caso realme, este se ha traducido en un estilo visual propio el denominado Light Glass. El cual sigue los pasos de Apple en lo que a transparencias se refiere. Este juega con las texturas y la profundidad para dar un efecto similar al cristal.

Dando lugar a Flux Theme 2.0 una nueva interfaz, en la cual encontramos más opciones de personalización, así como una mayor naturalidad y fluidez. Al mismo tiempo que recibe un cambio que optimiza el rendimiento de su motor Flux Engine. Aumentando la capacidad de procesado hasta en un 15%, con respecto a sus predecesores. Pero no todos los usuarios de teléfonos realme, recibirán estas y otras nuevas funcionalidades. Solo lo harán, aquellos dispositivos que aún se encuentren en periodo de actualización entre los que se encuentran los siguientes modelos.

realme GT 7 Pro

realme GT 7

realme GT 7T

realme GT 6

realme GT 6T

realme 14 Pro+

realme 14 Pro

realme 14T

realme 14

realme 14x

realme 12 Pro+

realme 12 Pro

realme 12 5G

realme 12

realme 12x

realme P3 5G

realme P3 Lite

realme C75

realme C71

realme 63

realme C64

realme C61

realme Note 70T

realme Note 60

Aunque el resto de dispositivos, seguirán recibiendo actualizaciones de seguridad, siempre y cuando se encuentren en los años posteriores a finalizar su periodo de actualización. Aunque aún tendremos que esperar algún tiempo, para llevar a cabo este cambio sustancial, debemos estar atentos a recibir la notificación de que ya está disponible la actualización para nuestros dispositivos. Aunque siempre podemos comprobar si tenemos pendiente alguna actualización. Cabe recordar la importancia de mantener al día nuestros dispositivos y llevar a cabo las actualizaciones, tanto de sistema como de las diferentes aplicaciones. Ya que un dispositivo desactualizado se convierte en un dispositivo vulnerable y poco seguro.