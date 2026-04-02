Si tienes uno de estos teléfonos Samsung, muy pronto podrás probar One UI 8.5

Buenas noticias por parte de Samsung, que continúa su despliegue de One UI 85. beta. El fabricante coreano ya tiene a sus principales buques insignia dentro del programa, y nuevos modelos se van a sumar a la beta muy pronto.

De esta manera, y tras debutar de forma estable en la serie Samsung Galaxy S26 y pasar por un largo periodo de pruebas en modelos recientes, nuevas filtraciones indican que algunos móviles lanzados hace varias generaciones también podrían sumarse al programa beta en las próximas semanas.

One UI 8.5 llegará a los Samsung Galaxy S23

O esto es lo que se desprende de las distintas informaciones publicadas por filtradores habituales del entorno de la marca, y donde apuntan a que la serie Samsung Galaxy S23 podría ser una de las próximas en incorporarse al programa beta, lo que permitiría a los usuarios probar antes que nadie las novedades del software.

Aunque Samsung no ha confirmado oficialmente la lista completa de dispositivos compatibles, los indicios encontrados en servidores internos sugieren que los modelos Galaxy S23 estarían entre los candidatos más probables para recibir la beta durante el mes de abril.

Eso sí, no corras a actualizar tu Samsung Galaxy S23, ya que de momento no es más que un rumor y hay que esperar a que Samsung lo confirme. Aunque lo cierto es que apunta en esa dirección.

Respecto a la posible fecha de lanzamiento, es un completo misterio. Pero, de cumplirse el calendario habitual de la compañía, el despliegue inicial se produciría en mercados como Corea del Sur, Estados Unidos, Reino Unido o India, antes de expandirse progresivamente a otros países.

Lo cierto es que es una excelente noticia, y una nueva muestra de Samsung de mantener actualizados sus dispositivos durante más tiempo. En los últimos años, el fabricante ha mejorado notablemente su política de actualizaciones, ofreciendo varios años de soporte incluso en modelos que ya no pertenecen a la gama más reciente. Y parece que seguirá en esta dirección, algo que agradecemos.

Evidentemente, hay que tener en cuenta las capacidades de estos Galaxy S23, por lo que algunas funciones disponibles en One UI 8.5 beta que sí están disponibles en los Samsung Galaxy S26, no estarán disponibles.

Hablamos de funciones relacionadas con inteligencia artificial local, dependen del hardware más moderno, por lo que es normal que One UI 8.5 en un Samsung Galaxy S23 tenga ciertas limitaciones. Además, que ciertos elementos se mantengan de forma exclusiva en los modelos más recientes es un habitual.

Recordemos que otros dispositivos que ya forman parte del programa One UI 8.5 Beta como los Samsung Galaxy S24, Galaxy S25 FE o varios modelos plegables recientes. ¿Quieres probar la beta cuando esté disponible? Recuerda que solo has de descargar la app Samsung Members y registrarte para ello.