El diseño del iPhone 18 se revela con algunas sorpresas

Todavía queda un largo recorrido patra que el iPhone 18 sea una realidad. Todo apunta a que los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max no verán la luz hasta septiembre de este año. Y ojo, que el iPhone 18 y iPhone Air 2 podrían retrasarse hasta marzo de 2026.

Pero eso no quiere decir que no sepamos nada de estos dispositivos. Un lanzamiento de tal calado es pasto de las filtraciones, y de nuevo conocemos detalles sobre el diseño del iPhone 18 Pro.

Y ojo, que hay sorpresas, ya que todo apunta a un cambio notable en la pantalla. ¿La razón? La isla dinámica o dynamic island del iPhone 18 será notablemente más reducida que la versión anterior.

La Dynamic Island del iPhone 18 se reduce

De esta manera, las últimas imágenes filtradas sugieren que el iPhone 18 podría apostar por una Dynamic Island más pequeña, una modificación que, aunque a simple vista pueda parecer menor, tendría un impacto directo en la sensación de pantalla más limpia y menos intrusiva.

Según los datos compartidos por diferentes filtradores de renombre en la red social Weibo, el nuevo recorte frontal donde se alojan los sensores de Face ID y la cámara TrueDepth reduciría notablemente su tamaño respecto al modelo anterior.

En cifras, el recorte pasaría de aproximadamente 20,76 mm de ancho en el iPhone 17 Pro a unos 13,49 mm en el iPhone 18 Pro. Esto supone prácticamente reducir el tamaño a la mitad en uno de los elementos que más debate ha generado desde su introducción en 2022.

Un gran movimiento por parte de Apple, que por fin va a conseguir ofrecer una experiencia visual más inmersiva sin renunciar a los sistemas de seguridad biométrica que Apple considera imprescindibles dentro de su ecosistema.

Las filtraciones proceden de imágenes de protectores de pantalla diseñados para el supuesto iPhone 18 Pro, un tipo de material que históricamente ha anticipado con bastante precisión los cambios en el frontal de los dispositivos.

Estas piezas dejan ver cómo la modificación se concentraría especialmente en el lado izquierdo de la Dynamic Island, donde se encuentran los sensores necesarios para el reconocimiento facial.

Por último, ten en cuenta que Apple suele probar este tipo de novedades primero en sus modelos más punteros. De esta manera, los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max serían los primeros en implementar esta nueva tecnología que permite ofrecer una isla dinámica de un tamaño más comedido, para que en próximas generaciones llegue al modelo básico y la versión Air.