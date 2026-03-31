Los casos de cáncer de colon en menores de 50 aumentan y preocupan a los expertos

El cáncer de colon, uno de los más frecuentes en hombres y mujeres, sigue asociado a la edad, pero los especialistas advierten de un cambio preocupante: cada vez detectan más casos en menores de 50 años. Aunque este aumento aún no se refleja del todo en los registros oficiales, en consulta ya es una realidad habitual.

La doctora Elena Élez, jefa de la Unidad de Tumores Digestivos del Hospital Vall d’Hebron, señala que hace dos décadas estos casos eran anecdóticos, mientras que ahora pueden verse semanalmente. Según sus datos, los diagnósticos en adultos jóvenes han aumentado alrededor de un 40% respecto a antes de la pandemia.

Lo que más desconcierta a los expertos es que muchos de estos pacientes no presentan los factores de riesgo clásicos, como antecedentes familiares, sedentarismo o mala alimentación. Por ello, se investigan otras posibles causas, como alteraciones del microbioma, el uso de antibióticos o incluso un envejecimiento prematuro del colon.

Además, al no ser habitual en jóvenes, el diagnóstico suele retrasarse, lo que provoca que cerca del 70% de los casos se detecten en fases avanzadas. Por este motivo, los especialistas insisten en consultar ante síntomas como pérdida de peso inexplicable, cansancio, anemia o sangrados.

En paralelo, se debate si debería adelantarse la edad de los programas de cribado, actualmente dirigidos a personas de entre 50 y 69 años, aunque se ampliarán hasta los 74. Aun así, los expertos subrayan que la prioridad sigue siendo aumentar la participación, que continúa por debajo de lo recomendado.

La prevención sigue siendo clave: mantener una dieta equilibrada, hacer ejercicio y reducir el sedentarismo son medidas fundamentales para disminuir el riesgo de desarrollar este tipo de cáncer.