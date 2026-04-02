Sorpresa con el iPhone 18 Pro: perderá este color emblemático

Todo apunta a que Apple quiere revolucionar con el lanzamiento de los iPhone 18 Pro. Ya hemos conocido detalles sobre su posible diseño, donde parece que reducirán de forma notable el tamaño de la isla dinámica.

Ahora, hemos podido saber que Apple quiere dar otra sorpresa con la paleta de colores. Uno de ellos era el clásico acabado en negro o gris oscuro, presente durante años en la gama alta de Apple.

Sin embargo, nuevas filtraciones apuntan a que el próximo iPhone 18 Pro podría continuar alejándose de ese color icónico que ha acompañado a generaciones de dispositivos de Apple.

El iPhone 18 Pro no estará en color negro

Según el filtrador Instant Digital, una fuente con un historial bastante fiable en lo que respecta a lanzamientos de la compañía, Apple no estaría considerando el negro para sus modelos Pro de próxima generación.

El leaker ha acertado en ocasiones anteriores con detalles de gran calado, como el lanzamiento del iPhone 14 en color amarillo o el acabado trasero de los iPhone 15, lo que da a entender que esta información podría ser veraz.

Cómo usar el zoom de tu iPhone 17 Pro y Pro Max | Apple

Además, el año pasado ya sorprendieron al eliminar el negro. El iPhone 17 Pro llegó en colores como plata, azul profundo o un llamativo tono naranja cósmico, dejando fuera por primera vez el clásico negro que durante años fue la opción preferida de muchos usuarios. Todo apunta a que la tendencia continuará con el iPhone 18 Pro.

En su lugar, Apple estaría probando un nuevo acabado en rojo oscuro, un color más atrevido de lo habitual dentro de la gama profesional. Según el periodista Mark Gurman, uno de los analistas más conocidos del ecosistema Apple, la compañía estaría valorando distintas variantes cromáticas dentro de esa misma idea de rojo profundo, lo que descartaría otros tonos que también habían sonado en rumores anteriores, como el púrpura o el marrón.

¿Por qué este cambio en la gama de colores? Pues es una estrategia de Apple que ayuda a diferenciar las diferentes generaciones. Un movimiento inteligente, más teniendo en cuenta que el diseño de los iPhone suele mantenerse a lo largo de los años.

Curiosamente, mientras la gama Pro podría apostar por acabados más llamativos, los rumores indican que el futuro iPhone plegable de Apple seguiría una línea más conservadora, con tonos clásicos como negro o plata.

Aunque tiene su lógica, ya que el iPhone Fold no será precisamente económico, por lo que Apple querrá enfocarlo al sector más premium, y para ello debe apostar por un acabado muy sobrio.