Por qué tu móvil carga lento: el problema puede estar en el puerto USB

¿Tu móvil tarda una eternidad en cargar y no sabes por qué? Casi nunca es un fallo del dispositivo, sino una serie de factores externos. Horas y horas cargando el teléfono y muchas veces para nada. Así puedes saber si es culpa de tu teléfono… o no.

Primero, mira tu cargador: si es antiguo, no tiene la potencia que tu batería actual necesita. El cable también importa: los baratos tienen conductores finos y los de más de dos metros pierden energía por el camino. ¿Has mirado el puerto USB-C? Una simple pelusa o polvo bloquea el contacto de los pines.

Ojo con dónde lo conectas: un PC o el coche siempre darán menos fuerza que un enchufe de pared. La temperatura es vital: entre 15 y 30 grados es lo ideal. Trata de no usar el móvil mientras lo cargas, ya que se calienta demasiado y carga más lento. Evita en la medida de lo posible las fundas demasiado gruesas.

Persona cargando el móvil | Freepik

Además, conviene recordar que muchos móviles modernos ajustan automáticamente la velocidad de carga según el estado del sistema. Si tienes aplicaciones abiertas en segundo plano, actualizaciones descargándose o el brillo al máximo, el teléfono consume energía al mismo tiempo que intenta recargar, dando la sensación de que "no avanza". También influye el tipo de carga rápida compatible: aunque uses un cargador potente, si no es el estándar adecuado para tu modelo, la carga se limitará para evitar riesgos.

Por otro lado, la carga lenta puede ser una señal de hábitos acumulados. Dejar el móvil enchufado durante horas, usarlo con calor excesivo o cargarlo siempre con accesorios de baja calidad acaba afectando al rendimiento general de la batería. En muchos casos no es un problema grave, sino una suma de pequeños detalles que se pueden corregir fácilmente antes de tomar decisiones drásticas como cambiar de dispositivo.

Finalmente, si tu batería está algo dañada por el uso, el sistema la protege cargando más despacio. Revisa tus accesorios y limpia el puerto antes de pensar en cambiar de móvil. Entender cómo interactúan el cable, el cargador y el software te ahorrará diagnósticos erróneos.