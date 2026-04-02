Los HMD Crest 2, Crest 2 Pro, y Arc 2 se filtran con pantallas AMOLED y grandes baterías

La firma nórdica está trabajando en un nuevo grupo de smartphones de gama media, se trata de la segunda generación de sus Crest. Tres teléfonos que llegan con una configuración ideal para la gama media más completa y accesible, aunque en algunos casos con pantallas AMOLED, algo que nos indica que se trata de teléfonos con un cierto nivel dentro de su gama, de esos teléfonos que cada vez más abundan con características que hasta hace poco esperábamos en teléfonos más caros. Ahora estos Crest no solo filtran sus características, sino también su aspecto.

Unos gama media buenos, bonitos y baratos

El HMD Crest 2 Pro, que parece ser el modelo más avanzado de los que se han filtrado, cuenta con una pantalla AMOLED de 6,78 pulgadas, con resolución Full HD + y tasa de refresco de 120Hz. Su procesador es un Snapdragon 4 Gen 4, uno de esos chips idóneos para la gama media más accesible y que brindan conectividad 5G. A este le acompañan 8GB de memoria RAM, así como 256GB de almacenamiento interno.

Su cámara es bastante completa, ya que cuenta con tres sensores traseros. El principal de 64 megapíxeles, a su vez acompañado de un ultra gran angular de 8 megapíxeles, así como de un sensor de 2 megapíxeles, que no queda claro de qué tipo es. La cámara selfie es de 50 megapíxeles, mientras que también hay altavoces estéreo y resistencia al agua y polvo IP65. La batería es bastante grande para lo que acostumbra HMD, con una capacidad de 6000mAh y una potencia de carga de 33W.

El modelo intermedio, el HMD Crest 2, ofrece una pantalla similar, del mismo tamaño y panel AMOLED, también de resolución Full HD+. Pero en este caso con 90 Hz, mientras que el procesador es exactamente el mismo, parece que la única diferencia notable de este modelo con el Pro, está en la cámara de fotos. Ya que este modelo tiene una cámara de 50 megapíxeles principal, con otros dos sensores que a priori son decorativos y de 2 megapíxeles, por lo que no habría realmente sensores alternativos como el gran angular del modelo Pro. Ambos modelos llegan con Android 16.

La batería tendría la misma capacidad de 6000mAh y una potencia de carga de 33W. Por su parte el HMD Arc 2 es el más diferente de los tres. Con una pantalla más pequeña de 6,56 pulgadas, así como resolución HD + y tasa de refresco de 90 Hz, por lo que en este aspecto está un escalón por debajo. Por otro lado, el procesador es un humilde Unisoc T606, que viene acompañado de 4GB de memoria RAM y 64GB de almacenamiento interno.

La cámara es más sencilla aún, con un solo sensor trasero de 13 megapíxeles, y un sensor delantero de 5 megapíxeles. La batería tiene una capacidad de 5000mAh, mientras que la potencia de carga es de solo 10W, por lo que es evidente que se trata del modelo más accesible. Este modelo de hecho contará con Android 15 Go, por sus características tan básicas.