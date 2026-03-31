Artemis II: así funciona el sistema que puede salvar a los astronautas en pleno despegue

La misión Artemis II está a punto de despegar rumbo a la Luna, pero más allá del cohete o la propia nave, hay un elemento clave que pasa casi desapercibido y que podría marcar la diferencia entre la vida y la muerte: el Sistema de Aborto de Lanzamiento (LAS).

Este mecanismo, situado en la parte superior de la cápsula Orion, está diseñado para actuar en el instante más delicado de toda misión espacial: el despegue. Si el cohete Space Launch System (SLS) sufre cualquier anomalía durante la cuenta atrás o en los primeros minutos de vuelo, el sistema se activa automáticamente y ejecuta una maniobra de emergencia en cuestión de milisegundos.

Su funcionamiento es tan simple como crucial. En caso de fallo, un potente motor entra en acción y separa la cápsula del cohete, lanzándola a gran velocidad lejos de la zona de peligro, como si se tratara de un "botón de eyección". Todo ocurre en apenas segundos, incluso antes de que una posible explosión pueda afectar a la tripulación.

El LAS no es una única pieza, sino un conjunto de sistemas perfectamente coordinados. Primero actúa el motor de aborto, que tira de la cápsula fuera del cohete. A continuación, el motor de control de actitud se encarga de estabilizarla y orientarla durante la huida. Por último, el sistema de separación desprende la torre para que la cápsula pueda descender con seguridad y desplegar sus paracaídas antes de amerizar.

Aunque su objetivo es no tener que utilizarse nunca, este sistema permanece activo desde el primer segundo del lanzamiento y durante las fases más críticas del ascenso. Su eficacia ha sido probada en ensayos extremos, como el test Ascent Abort-2, y también formó parte de Artemis I, la misión no tripulada que sirvió como prueba general del programa.

El concepto viene del programa Apolo, pero la versión actual incorpora importantes avances tecnológicos: mayor potencia, activación casi instantánea y capacidad para intervenir en más situaciones de riesgo.

El lanzamiento de Artemis II, previsto para el 1 de abril desde el Centro Espacial Kennedy, marcará un nuevo paso en el regreso del ser humano a la órbita lunar. Sin embargo, en una misión tripulada, tan importante como llegar es garantizar el regreso.