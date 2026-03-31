Luna rosa, Mercurio en su mejor momento y lluvia de estrellas: estos son los eventos astronómicos de abril

Abril ya está aquí y con él, nuevos eventos astronómicos que tanto los amantes como los no amantes del cielo podrán disfrutar durante estos días. Te contamos los detalles.

Sin duda, los protagonistas de este mes serán la Luna llena de abril, la máxima elongación de Mercurio y la lluvia de meteoros Líridas, que marcarán algunos de los momentos más destacados del calendario astronómico.

La Luna llena tendrá lugar el 2 de abril y es conocida como la Luna rosa, un nombre procedente de las tradiciones de los pueblos originarios de América del Norte, que la asociaban con la floración primaveral. Aunque no adquiere ese color, puede verse en tonos anaranjados o dorados al salir o ponerse.

Por su parte, el 3 de abril se producirá la máxima elongación occidental de Mercurio, uno de los mejores momentos del año para observar este planeta. La elongación es la distancia angular máxima que alcanza un planeta respecto al Sol vista desde la Tierra. En este punto, Mercurio se encuentra lo más separado posible del Sol en el cielo, lo que facilita su visibilidad.

En este caso, podrá observarse poco antes del amanecer, mirando hacia el horizonte este y en lugares con poca contaminación lumínica.

Luna rosa

Como hemos mencionado, la Luna llena tiene un nombre derivado de las leyendas de los antiguos nativos americanos. En este caso, se llama Luna rosa, en referencia a la floración del phlox silvestre, una de las primeras flores de la primavera en América del Norte.

Si el cielo está despejado y queremos verla en todo su esplendor, lo ideal es situarse en un lugar oscuro, alejado de la contaminación lumínica y sin obstáculos en el horizonte.

Lluvia de meteoros Líridas

Abril también trae consigo uno de los espectáculos más esperados del cielo nocturno: la lluvia de meteoros Líridas. Su pico de actividad tendrá lugar durante la noche del 21 al 22 de abril.

En condiciones ideales, se podrán observar hasta unos 18 meteoros por hora. Para disfrutar mejor del fenómeno, se recomienda alejarse de las luces artificiales y mirar hacia la constelación de Lyra, preferiblemente después de la medianoche y antes del amanecer.

Este fenómeno tiene su origen en los restos del cometa Thatcher, y es una de las lluvias de estrellas más antiguas registradas, con más de dos mil años de observación.