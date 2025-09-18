El Samsung Galaxy A17 4G se filtra al completo antes de su lanzamiento

Hace unas semanas Samsung presentaba su nuevo Galaxy A17, un accesible modelo de gama media que llegaba con conectividad 5G. Ahora su variante 4G está a la vuelta de la esquina, y en esta ocasión, lo hemos conocido prácticamente al completo, gracias a que ha sido ya listado en un país africano. Vamos a conocer todos sus detalles y hacernos una idea de cuándo podría convertirse en una realidad este teléfono.

Así será el Samsung Galaxy A17 4G

El nuevo teléfono de los coreanos se ha listado en una tienda keniata, por lo que de momento parece que el dispositivo podría lanzarse pronto allí, o en general en el continente africano, aunque lo más normal es que también lo tengamos pronto en Europa, como hemos visto con sus predecesores. Sea como fuere, en ese listado se ha desvelado todo sobre este nuevo terminal.

Este nuevo Samsung Galaxy A17 4G se estrena con una pantalla de grandes dimensiones, con 6,7 pulgadas, así como tecnología Super AMOLED con resolución Full HD+. Además, ofrece una tasa de refresco de 90 Hz, en este caso se trata de características prácticamente idénticas a las del modelo 5G lanzado inicialmente. No cuenta con esta conectividad porque su procesador es el Helio G99, uno de los más versátiles de la gama media.

Este llegaría con 6 GB u 8 GB de memoria RAM, mientras que el almacenamiento interno sería de 128 GB o 256 GB de almacenamiento interno. Un almacenamiento que podemos ampliar mediante tarjetas microSD. La cámara de fotos de este modelo llega con un sensor principal de 50 megapíxeles, así como de un ultra gran angular de 5 megapíxeles y un macro de 2 megapíxeles.

Respecto de la batería, cuenta con una capacidad de 5000 mAh, así como una potencia de carga de 25 W, lo habitual en esta gama de Samsung. Eso sí, algo muy importante, este teléfono contaría con hasta 6 años de actualizaciones de Android, por lo que tendremos el teléfono a pleno rendimiento al menos esos 6 o 7 años. Llegará con Android 15 como sistema operativo, con One UI 7 como capa de personalización.

La tienda que lo ha listado, como decimos, de momento en Kenia, lo publicita por 179 euros al cambio para la versión de 6 GB+128 GB. Es de esperar que en cuestión de días o semanas este teléfono se encuentre disponible también en Europa y, por tanto, en España. Un móvil que si lo comparamos con el modelo 5G, parece básicamente el mismo teléfono, comparten todo.

Salvo el procesador, que en el caso de esa versión es un Exynos 1330 de Samsung. Además, a nivel de diseño parece que tampoco habrá diferencias, por lo que en la mano no se apreciará diferencia alguna entre ambos, solo en la descarga de datos, y quizás algo más en el rendimiento.