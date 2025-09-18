Signos y síntomas del cáncer de garganta, la enfermedad que sufre la actriz Antonia San Juan

Hace unas semanas, la actriz Antonia San Juan anunciaba que padecía cáncer de garganta. Tras más de un año con problemas de garganta y pruebas médicas, los expertos han confirmado la presencia de esta enfermedad.

En el vídeo, publicado en sus redes sociales, explica que siempre ha tenido faringitis crónica. "Este año he suspendido funciones por esa causa, hasta que el otro día fui al médico de familia y me dijo que veía un problema en las cuerdas vocales", comienza explicando Antonia San Juan a sus seguidores. Tras ser derivada al otorrino y someterse a un TAC, análisis y una biopsia, le han dado el diagnóstico.

Qué es el cáncer de garganta

Tal y como explican los expertos de la Clínica Mayo, el cáncer de garganta es un término general que se aplica al cáncer que se desarrolla en la garganta (cáncer faríngeo) o en la laringe (cáncer laríngeo).

Si bien la mayoría de los tipos de cáncer de garganta involucran los mismos tipos de células, se usan términos específicos para diferenciar la parte de la garganta donde se originó el cáncer:

El cáncer nasofaríngeo comienza en la nasofaringe: la parte de la garganta que se encuentra justo detrás de la nariz.

comienza en la nasofaringe: la parte de la garganta que se encuentra justo detrás de la nariz. El cáncer orofaríngeo comienza en la orofaringe: la parte de la garganta que se encuentra justo detrás de la boca que incluye las amígdalas.

comienza en la orofaringe: la parte de la garganta que se encuentra justo detrás de la boca que incluye las amígdalas. El cáncer hipofaríngeo (cáncer laringofaríngeo) comienza en la hipofaringe (laringofaringe): la parte inferior de la garganta que se encuentra arriba del esófago y la tráquea.

(cáncer laringofaríngeo) comienza en la hipofaringe (laringofaringe): la parte inferior de la garganta que se encuentra arriba del esófago y la tráquea. El cáncer glótico comienza en las cuerdas vocales.

comienza en las cuerdas vocales. El cáncer supraglótico comienza en la parte superior de la laringe e incluye cáncer que afecta la epiglotis, que es la parte de cartílago que impide que los alimentos vayan hacia la tráquea.

comienza en la parte superior de la laringe e incluye cáncer que afecta la epiglotis, que es la parte de cartílago que impide que los alimentos vayan hacia la tráquea. El cáncer subglótico comienza en la parte inferior de la laringe, por debajo de las cuerdas vocales.

Síntomas

Entre los signos y síntomas del cáncer de garganta, se pueden incluir los siguientes:

Tos.

Cambios en la voz, como ronquera o no hablar con claridad.

Dificultad para tragar.

Dolor de oído.

Una protuberancia o llaga que no cicatriza.

Dolor de garganta.

Pérdida de peso.

Es fundamental que acudas al médico si notas nuevos signos o síntomas que son persistentes. En el caso de Antonia San Juan, llevaba un año con problemas de garganta.

Algunos factores de riesgo que pueden aumentar las probabilidades de sufrir este tipo de cáncer son fumar, beber mucho alcohol, infecciones virales, dieta sin frutas ni verduras... Sin embargo, la actriz aseguraba recientemente en una entrevista que ni ha fumado, ni ha bebido, ni se ha drogado, y a pesar de ello ha sido diagnosticada con esta enfermedad.

Para prevenir el cáncer de garganta se recomienda dejar de fumar (en caso de que fumes), beber alcohol con moderación, seguir una dieta equilibrada y protegerse del VPH (virus del papiloma humano).