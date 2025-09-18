La espectacular pantalla secundaria del Xiaomi 17 Pro se deja ver en este vídeo

Hemos hablado mucho estos últimos días sobre la pantalla secundaria del Xiaomi 17 Pro, el nuevo tope de gama de los chinos que se presentará en cuestión de días, y que recupera por todo lo alto una de las características estrella del Xiaomi 11 Ultra. Una pantalla que en este modelo es más grande que nunca, y que ahora podemos ver en acción gracias a un vídeo promocional que ha filtrado uno de los más activos de la industria, sobre todo en lo que a smartphones Android se trata. Vamos a conocer todos los detalles.

Así es la pantalla secundaria del Xiaomi 17 Pro

Los chinos nos han sorprendido con haberse saltado a los Xiaomi 16, y denominando directamente Xiaomi 17 a sus nuevos topes de gama, para competir con los iPhone 17, y también lo van a hacer con esta segunda pantalla. Y es que a diferencia de la que tenía su predecesor, el único que contaba con una similar, esta será mucho más grande y a todo color. Y lo mejor de todo, parece que infinitamente más funcional que el otro modelo. Todo eso queda claro con este vídeo promocional filtrado por ICE Universe.

Según el vídeo, la pantalla ocupará todo el módulo de cámara, de extremo a extremo, rodeando por completo a los dos sensores de cámara. No sabemos el tamaño de la pantalla, pero perfectamente podría tener una diagonal de unas tres pulgadas más o menos, porque no parece tan grande como las que vemos en móviles plegables tipo Flip. Eso sí, este vídeo es más esclarecedor, y por lo que vemos, la pantalla podría ser menos funcional de lo esperado.

Porque en el vídeo lo que vemos es básicamente es la pantalla con diferentes estilos de reloj, y entendemos que donde vemos animojis se simula la fotografía selfie que podremos hacer con la cámara Leica trasera, gracias a la visualización del encuadre en esta pantalla. Pero más allá de estos dos usos, que son lso que tenía la pantalla secundaria del Xiaomi 11 Ultra, no vemos nada más de calado en este sentido.

De todas formas, falta por ver todo lo que puede hacer cuando sea oficial en cuestión de unos días, ya que los nuevos Xiaomi 17 y 17 Pro se presentarán este mismo mes de septiembre.

¿Qué esperamos de él?

Recordemos que el Xiaomi 17 Pro se estrenará con unas características muy potentes más allá de esa pantalla secundaria. Como una gran batería de 6300 mAh, con una carga ultrarrápida de 100 W. Además, sería el primero en contar con el nuevo y potente procesador Snapdragon 8 Elite 5. Su pantalla LPTO de 120 Hz tendrá unas dimensiones de 6,3 pulgadas.

Y por supuesto una gran cámara Leica. Esta tendrá un sensor principal de 50 megapíxeles, así como un periscopio de 50 megapíxeles, y un ultra gran angular de 50 megapíxeles. Será especialmente resistente al agua y al polvo, gracias a una certificación IP69. Saldremos de dudas en unos días, cuando por fin sean oficiales.