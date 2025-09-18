Un asteroide gigante roza la Tierra hoy y no será la última vez

El asteroide2025 FA22, descubierto en marzo de este mismo año por el telescopio Pan-STARRS 2 en Hawái, protagoniza hoy un acercamiento a la Tierra que ha despertado la atención de astrónomos y aficionados a la astronomía en todo el mundo. Este objeto espacial, cuyo tamaño se estima entre 130 y 290 metros de diámetro, pasará a una distancia segura de nuestro planeta, aunque lo suficientemente cercana como para considerarse un evento significativo.

La máxima aproximación de 2025 FA22 se producirá el 18 de septiembre a las 9:42 hora peninsular española. En ese momento, el asteroide se encontrará a unos 842.000 kilómetros de la Tierra, lo que equivale a 2,2 veces la distancia que nos separa de la Luna. La gran roca viaja a una velocidad estimada de 38.600 kilómetros por hora, lo que lo convierte en un viajero cósmico de paso fugaz.

Un asteroide en el espacio | Sinc

Desde que fue detectado, los científicos han seguido con atención su trayectoria. En un principio, se llegó a especular con una mínima probabilidad de impacto en el año 2089. Sin embargo, observaciones más precisas descartaron completamente ese escenario, confirmando que el asteroide no representa ningún peligro para la Tierra en esta ocasión ni en el futuro cercano.

Aunque el paso de hoy es relevante, la órbita de 2025 FA22 lo traerá de nuevo en el futuro. De hecho, se espera que en el año 2173 el asteroide vuelva a acercarse todavía más, pasando incluso dentro de la órbita lunar. Este tipo de seguimientos permite a la comunidad científica mejorar la comprensión de los objetos cercanos a la Tierra y perfeccionar los modelos que predicen sus trayectorias.