Samsung desvela oficialmente el sensor de 200 megapíxeles de su Galaxy S23 Ultra

El próximo 1 de febrero se presentan los nuevos Samsung Galaxy S23 en San Francisco, y aunque intuimos muchas de las características que estrenarán, sobre todo gracias a las filtraciones vistas en los últimos meses, ahora sabemos las características oficiales del que será sin duda el sensor principal del Samsung Galaxy S23 Ultra, el teléfono más avanzado de la marca coreana. Este teléfono, como ya sabíamos, contará con un sensor de 200 megapíxeles, que nos ofrecerá la mayor resolución que nos haya dado nunca un teléfono de la marca. Ahora no solo sabemos que esto será así, sino que además será el mejor sensor existente con esta resolución.

Así es el nuevo sensor ISOCELL HP2

Este nuevo sensor de Samsung es sin duda alguna el que llegará al tope de gama de la marca coreana, el S23 Ultra. Ya que se trata del sensor fotográfico móvil más avanzado que hayan lanzado nunca en sus teléfonos. Sensores de 200 megapíxeles de Samsung hemos visto hasta ahora, pero en teléfonos de otros fabricantes. Este nuevo será exclusivo para el nuevo tope de gama y por tanto será único en prestaciones. Pasando a conocer las características técnicas, ahora sabemos que es un sensor con un tamaño de 0.6 micras y 1/1.3 pulgadas.

Utiliza la tecnología de 16 píxeles en 1 de Samsung. Este sensor se caracteriza no solo por ofrecer más resolución, sino también una mayor capacidad para poder captar más detalle y luz en cada escena. Por ejemplo, cuando tenemos poca luz a nuestro alrededor es capaz de utilizar su gran tamaño para atrapar más luz y detalle en todos los entornos. No en vano se trata de un sensor prácticamente el doble de grande del mayor sensor que habíamos visto hasta ahora en teléfonos móviles. Pero no solo destacará por la calidad de las imágenes tomadas con poca luz.

También hará lo propio en situaciones antagónicas, cuando hay mucha luz y un claro riesgo de sobreexposición. Ahora sabemos que este nuevo sensor de Samsung además de ser oficial ha comenzado a producirse masivamente. Lo que quiere decir que estará listo precisamente para la presentación de los nuevos móviles de alta gama de la marca. Tradicionalmente los sensores de alta resolución no han sido garantía de unos resultados más detallados. Pero en el caso de Samsung y sobre todo hablando de su modelo Ultra si que podemos esperar un gran salto de calidad en este tipo de sensores. Desde luego va a ser el principal atractivo del Samsung Galaxy S23 Ultra cuando sea oficial el próximo mes de febrero.

Por lo demás esperamos para estos teléfonos otras mejoras importantes, como un nuevo procesador Snapdragon 8 Gen 2. Este por primera vez llegará a todos los modelos de los topes de gama de la marca, incluso en España y Europa, cuando antes solían integran un chip Exynos del propio fabricante. Por lo tanto, serán las principales novedades, tanto el procesador como esta nueva gran cámara que ya tiene lista Samsung con el sensor ISOCELL HP2.