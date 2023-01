El Samsung Galaxy Z Fold 5 destacará por su nueva pantalla plegable

El mercado de móviles plegables poco a poco se está consolidando, y ya no son ni mucho menos un formato experimental. De hecho, este año Samsung presentará nada menos que la quinta generación de su teléfono plegable más célebre, el Galaxy Z Fold 5. Este teléfono tendrá el listón bastante alto para poder superar a sus predecesores, pero siempre hay margen de mejora en todos los aspectos del terminal. El más importante es sin duda el de la pantalla, que es el gran atractivo de este teléfono. Y ahora conocemos una novedad que llegaría con los modelos de este año, y que sin duda mejorará el aspecto de este dispositivo.

Una pantalla más estilizada

Ahora hemos conocido más detalles acerca del nuevo plegable de los coreanos, que nos ofrecería una relación de aspecto más cómoda de utilizar, ya que esta no será tan cuadrada como hasta ahora. Y es que en la última filtración que hemos conocido hemos podido comprobar que la relación de aspecto del Galaxy Z Fold 5 será más panorámica, algo más, si colocamos el teléfono en horizontal. Y es que mientras que el ancho del Z Fold 4 era de 13.1 mm, ahora el Z Fold 5 será de 128.5 mm. Y lo mismo pasará con la vertical, siendo de 158.5 mm en el nuevo modelo, cuando era de 155.1mm en el actual. Esto quiere decir que la forma de la pantalla ya no será tan cuadrada como el modelo actual.

Esto es algo interesante, porque los que tenemos uno de estos teléfonos sabemos que la relación de aspecto de esta pantalla no es lo mejor, ya que muchos contenidos no se adaptan bien a ella, los que mejor se adaptan son los más antiguos, si hablamos de películas o series, que se rodaron en 4:3. Pero cuando vemos contenidos más modernos, o jugamos a ciertos juegos, al final siempre tenemos grandes barras negras en la parte superior e inferior.

Eso sí, esto a su vez nos genera una pregunta, y es la de qué va a pasar con la pantalla externa si tenemos en cuenta estos cambios en la pantalla interior, la que se despliega. Porque esto obligaría a Samsung a hacer aún más panorámica la pantalla externa, ya que al ser más estrecha la pantalla interior, y más alta, es evidente que debería seguir la misma tendencia. Y es que el actual Z Fold 4 ya cuenta con una pantalla externa con una relación de aspecto de lo más peculiar, de 23.1:9.

Por tanto, si Samsung sigue haciendo lo mismo que hasta ahora, esta pantalla podría ser exageradamente panorámica. No obstante, cabe la posibilidad de que los coreanos cambien el formato de esta, y que pueda ocupa más superficie de la parte exterior. Pero no creemos que todos los cambios que implicaría esta modificación se vayan a dar en esta nueva versión del plegable de Samsung. En cualquier caso, todavía quedan meses para que se confirmen estas características, ya que no esperamos que Samsung presente sus nuevos plegables hasta el próximo mes de agosto.