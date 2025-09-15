La tableta Samsung Galaxy Tab A11 se deja ver con sus características clave

Hemos conocido que Xiaomi está preparando una nueva generación de su tableta asequible, esta vez con una particularidad, y es que parece que se saltarán el modelo A10, para saltar al modelo A11. Una nueva tableta que se convertirá en la estrella de la gama de entrada de los coreanos, y que en esta ocasión se ha filtrado develando muchas de sus características, como vamos a comprobar a continuación.

La tableta más barata dará un salto de calidad

En esta ocasión la filtración proviene de una fuente oficial, porque lo que ha ocurrido es que a Samsung se le ha escapado la publicación de la web oficial de la tableta en Emiratos Árabes Unidos. Y todo apunta a un despiste de la compañía, que ha dejado publicada esta página web. Y es que a estas horas la web sigue activa, y, por tanto, no sabemos si realmente se trata de un error, o que en este país se ha lanzado de esta forma la tableta.

Samsung Galaxy Tab A11 | Samsung

Pasando a todo lo que desvela este listado, estamos ante una de las tabletas más pequeñas de la firma coreana. Esta tiene una diagonal de 8,7 pulgadas, así como tecnología LCD y resolución de 1340x800 píxeles. Esta pantalla cuenta con una tasa de refresco de 90 Hz, por lo que es una de sus principales mejoras, una pantalla más suave y fluida en movimiento.

Samsung Galaxy Tab A11 | Samsung

En cuanto al rendimiento, esta nueva tableta no ofrecerá mejoras, ya que repetirá el procesador MediaTek Helio G99, que es uno de los más versátiles y contrastados de la gama de entrada. En este caso llegará con una memoria RAM de 4 GB u 8 GB. Mientras que el almacenamiento interno es de 64 GB o 128 GB. En este caso, el almacenamiento se puede ampliar a demanda gracias a la ranura para tarjetas microSD.

Una tableta que llega con mejoras en las cámaras de fotos, en este caso gracias a una cámara delantera, que ha pasado de 2 megapíxeles a los 5 megapíxeles de la nueva versión. Detrás, la cámara vuelve a ser de 8 megapíxeles, como podéis comprobar, características bastante ajustadas.

En cuanto a la batería, esta tableta llega con una capacidad de 5100 mAh, no es muy grande, de hecho es incluso pequeña ya para ciertos smartphones, pero no se diferencia mucho de la de su predecesora. Viene con conector de auriculares de 3,5 mm, así como de altavoces estéreo con potencia de 1 W, eso sí, compatibles con Dolby Atmos. Una tableta que llega con un peso de 335 gramos.

Tiene Wifi de doble banda, así como Bluetooth 5.3. También hay GPS, aunque no esperes la presencia de NFC, algo que tampoco solemos echar de menos en una tableta. Llegará en dos variantes, una Wifi y otra equipada para datos móviles 4G. Se espera que esta tableta venga acompañada de un modelo Plus, que destacaría por una potente conectividad 5G, gracias potencialmente a un procesador MediaTek Dimensity 7300. Deberían presentarse oficialmente a nivel global, y por supuesto en España, en cuestión de días o semanas.