Ya sabemos cuándo se van a lanzar los Oppo Find X10 en España

Oppo ha anunciado hoy de forma oficial la fecha de lanzamiento oficial del Oppo Find X10 a nivel global, lo que obviamente incluye también al mercado español. La firma china ha anunciado que su nuevo tope de gama se presentará el próximo 21 de octubre en Mallorca, donde se vestirá de largo para que la prensa pueda probarlo de primera mano, a la vez que nos desvela todos sus detalles y lo que todos esperamos, el precio que finalmente tendrán estos nuevos topes de gama en el mercado español.

¿Qué esperamos de los nuevos Oppo Find X10?

La propia Oppo se ha preocupado de destacar algunas de las características más importantes de los nuevos tope de gama. Como la cámara Hasselblad, que destacará bajo el lema Fiel a lo que ves. Por lo que es una cámara que nos ofrecerá una calidad de imagen muy elevada destinada a reproducir en la pantalla exactamente lo que vemos en la vida real, algo que, a diferencia de lo que pueda parecer, no es nada fácil de hacer.

Oppo Find X10 Pro Max | Oppo

Esta cámara destaca tanto por contar con sensores de 200 megapíxeles, como el motor de última generación de imagen, denominado LUMO True Image Engine. Los nuevos Oppo Find X10 destacarán por contar con un diseño minimalista, muy habitual en esta gama, y que es una de sus grandes señas de identidad, de esos diseños que demuestran que desde Oppo se han preocupado mucho por las sensaciones que puede transmitir el teléfono en las manos.

Tiene un diseño sin borde, o al menos imperceptibles, que hace que el cristal esculpido de una sola pieza se integre de manera sencilla en una sola pieza. Por otro lado, el Oppo Find X10 Pro Max tiene un diseño que evoca a las cámaras más clásicas, con un acabado metálico en plata mate con la cámara True Color dentro del módulo que va acompañado de un doble flash. Oppo ha avanzado que su Find 10 estará disponible en tres colores, Azul, Coral y Gris niebla, mientras que el Find X10 Pro Max llegará en Gris titanio y Blanco.

Sin duda, el gran atractivo de la cámara del Oppo Find X10 es la presencia de dos sensores de 200 megapíxeles, lo que nos permite hacer fotografías con una calidad extraordinaria. Pero es el Find X10 Pro Max el que triplica la apuesta, al ser el primer smartphone del mercado en contar con tres sensores de 200 megapíxeles, ahí es nada. Hablamos de que tanto el sensor principal, como el teleobjetivo y el ultra gran angular contarán con esta gran resolución.

Por último, en el rendimiento volverá a demostrar que es uno de los móviles más potentes del mercado. No en vano llegará con el potente procesador MediaTek Dimensity 9600M en el Find X10, mientras que el Find 10 Pro Max irá un poco más allá con el MediaTek Dimensity 9600 Pro de 2 nm, uno de los procesadores más potentes del momento,por lo que estará garantizado el máximo rendimiento.

Además, su batería será de las más grandes de su categoría, con una capacidad de 7150 mAh, lo que se traducirá hasta en dos días de autonomía con una carga completa.