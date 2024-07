El Revival de los Nokia Lumia se filtra con su aspecto final

Hace unos meses conocíamos en una filtración uno de los futuros móviles que lanzará al mercado la firma HMD. Esta es la empresa detrás de los móviles de Nokia, y tras reestructurar su negocio, ahora sus móviles inteligentes se venderán bajo sus siglas HMD. Pero la esencia de Nokia va a seguir muy presente, tal y como hemos visto en las filtraciones de su futuro Skyline, si nuevo móvil, que tiene un diseño que ya ha removido la nostalgia de millones de usuarios en todo el planeta, ya que su diseño es muy similar a los últimos Lumia de Nokia. Ahora este se ha vuelto a filtrar mostrando su aspecto final antes de presentarse.

Un diseño inconfundible

Muchos ya lo describimos como un Revival, porque no hay más que ver las imágenes filtradas por una tienda para darse cuenta de que estamos ante un smartphone que utiliza el aspecto de aquellos míticos teléfonos para removernos algo por dentro que nos mueva a recuperarlo. Las imágenes muestran al nuevo teléfono en dos colores diferentes, un rosa muy llamativo, y negro. Y se confirma de nuevo que el diseño será muy parecido al de esos modelos de hace más o menos 10 años.

Algo que notamos sobre todo en la parte delantera, con sus esquinas rectas, mientras las esquinas de la pantalla redondas dejan ver esa parte del cuerpo del teléfono tan característica, que diferencia a este teléfono del resto de smartphones. Y es que esta parte frontal mezclará un marco de metal con un cuerpo de plástico, a imagen y semejanza de aquellos Lumia, como el 925. Por lo demás, se confirman las características que se han venido filtrando en los últimos meses, y que nos confirman que este será un teléfono de gama media.

Contará con un procesador Snapdragon 7s Gen 2, que dan un muy buen rendimiento, así como 8GB de memoria RAM y 256GB de almacenamiento interno. Respecto de la cámara de fotos, HMD va a colocar en este Skyline un sensor de 108 megapíxeles, que vendrá acompañado de un ultra gran angular de 50 megapíxeles y un sensor teleobjetivo de 13 megapíxeles. Por lo tanto, a nivel de fotografía va a ofrecer de lo mejor en su gama, con unos sensores raros de ver en estos rangos.

Delante, la cámara también será única, con un gran sensor de 50 megapíxeles. Así que a pesar de que este teléfono no será un alta gama, sí que se va a diferenciar de sus competidores por un aspecto fotográfico más que solvente. Otros aspectos serán una batería de 4600mAh, aunque de momento no se sabe la potencia de carga. Y contará con Android 14 y una conectividad estándar, con Bluetooth 5.2 o NFC. Es precio con el que se pondría a la venta sería de menos de 500 euros, lo que no está mal para contar con una cámara de altos vuelos dentro de la gama media. No se sabe la fecha de lanzamiento, pero no sería descabellado pensar que HMD elija el IFA de Berlín a finales de septiembre para presentarlo.