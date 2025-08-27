Realme quiere romper el mercado con un móvil de 15.000 mAh de batería

La carrera por contar con el móvil con mejor batería del mercado está en su momento más álgido. Móviles con grandes baterías siempre han existido, pero la mayoría de las veces de fabricantes de segundo nivel y más de nicho, con dispositivos gruesos y pesados. Ahora esto ya no es así, y los fabricantes más importantes del mercado están implementando una nueva tecnología de silicio que permite aumentar la capacidad sin hacer más pesados o gruesos los dispositivos. Gracias a ello se han normalizado baterías de 7000 mAh y 8000 mAh, pero ahora Realme quiere ir mucho más allá con un móvil extraordinario en este sentido.

Un móvil de 15.000 mAh

Esto es lo que la firma china va a presentar hoy en el Realme 828 Fan Festival de la marca, que va a ser testigo también de otros de los móviles con más batería de la marca. Este contará con una batería de 10.000 mAh, y ya se dejará ver en este evento. Pero el gran atractivo será un nuevo prototipo que mostrará el fabricante, y que obviamente se convertirá en el móvil de un principal fabricante con un batería más grande.

Ese será precisamente el prototipo de 15.000 mAh, una cifra nunca vista ni de lejos en un móvil comercializado por uno de los grandes fabricantes. Realme ha detallado algunas de las posibilidades que nos ofrecerá esta batería en el día a día. Ya que según el fabricante, será posible grabar hasta 18,45 horas de vídeo seguidas, así como reproducir hasta 50 horas de vídeo seguidas.

Y lo mejor de todo, con una carga completa, el teléfono sería capaz de mantenerse encendido con un uso cotidiano más de cinco días, algo sencillamente inimaginable para un smartphone medio hoy en día. Realme se encuentra especialmente creativa, ya que está trabajando también en un móvil con ventilador integrado, como el de nuestros PCs o portátiles, que puede reducir la temperatura del dispositivo hasta en seis grados.

Algo que quizás sea también útil para móviles con baterías tan enormes como estas, que en el momento de cargarse podrían alcanzar altas temperaturas si además lo hacen con mucha potencia. Para este modelo no esperaríamos menos de 90W desde luego. Sea como fuere, será hoy cuando Realme desvele hasta qué punto estos teléfonos ya son una realidad, o si nos tocará en mayor o menor medida esperar más tiempo a conocerlos, o si simplemente quedarán indefinidamente en un cajón. Como en su día ocurrió con la carga magnética de la marca, que tras una presentación a bombo y platillo no volvió a dar señales de vida.