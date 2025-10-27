Este dock 4K para Steam Deck con pantalla táctil ya arrasa en Kickstarter

Si tienes una Steam Deck, la consola de Valve que se ha convertido en todo un referente de este segmento en el mercado gaming, seguro que has pensado más de una vez que sería genial poder jugar con ella como si de una consola de sobremesa se tratara. Una consola al estilo Nintendo Switch, que nos permita dejarla en su dock mientras que carga a toda velocidad, y lleva la imagen con la mejor calidad posible a nuestro televisor 4K, a la vez que nos permite disfrutar de mucho más almacenamiento para tener multitud de juegos instalados. Todo eso lo ofrece este Dock que acaba de llegar a Kickstarter.

Todo lo que ofrece el nuevo Chizha Mount Ling Dock

Este dock tiene como objetivo proporcionar a nuestra Steam Deck de una base donde se encuentre conectada a multitud de dispositivos, como puede ser una Smart TV, enviar la imagen en la máxima calidad posible, y por qué no, darle un toque Tech a nuestro escritorio que normalmente no solemos dar. Ya el diseño de esta base es toda una declaración de intenciones. Su aspecto futurista tiene cierto toque Cyberpunk, y se ve reforzado por la iluminación LED que integra en su frontal, y le da un bonito efecto de dispositivo gaming en nuestro escritorio.

La conectividad que encontramos en la parte posterior del dock es bastante elevada, comenzando con la estrella del conjunto, que es el HDMI. Este tiene capacidad para enviar el vídeo con una resolución máxima de 4K a 60fps, gracias a su estándar 2.0. Incluye un conector de red Ethernet, un USB 3.2 tipo C de 10Gbps, un conector de audio óptico, que nos permite conectarlo a un equipo de sonido de alta fidelidad para maximizar la inmersión cuando jugamos desde la TV. También tenemos conectores USB tipo A de 10Gbps, y el conector USB tipo C que sirve de Host y que es el que se conecta directamente a la consola.

A la hora de cargarla contamos con máxima potencia, ya que el conector PD ofrece hasta 100W, y, por tanto, puede cargar rápidamente la consola para llevarla con nosotros cuando acaban las sesiones en el dock. Como veis son muchas las conexiones que ofrece a nivel externo, y que brindan a la consola de muchas más posibilidades de juego y aprovechamiento. Pero en su interior también nos ofrece otras características muy potentes.

Sobre todo cuando hablamos de su capacidad de almacenamiento. Ya que cuenta con una ranuraSSD M.2, que permite contar con una memoria adicional de hasta 4TB. Permite estándares como los 2230/2242/2280 o NVMe/PCIe. La pantalla integrada es otro de los grandes atractivos de esta consola, porque cuenta con una de 3 pulgadas, que además es táctil. Esta tiene una resolución de 170x560 píxeles de resolución.

Desde esta pantalla podemos controlar numerosos aspectos, el primero, el estatus general del dock. Podemos ver si hay señal HDMI, un SSD instalado y su tasa de transferencia, o el flujo de carga de energía. Podemos acceder también a controles de audio, así como controlar el ventilador que integra. Este sirve para refrigerar la Steam Deck mientras jugamos, y podemos configurarlo en diferentes niveles de intensidad, predeterminados o bajo demanda.

También podemos controlar los efectos de Luz de los LED frontales, y personalizar aspectos del sistema, como por ejemplo actualizar su firmware. Por tanto con este dispositivo, una vez conectada la Steam Deck mediante cable USB tipo C, podemos llevar su pantalla y sonido a cualquier dispositivo externo multimedia, para disfrutar de ella en pantalla grande y con un sonido inmersivo. Vamos, con este dock conviertes tu Deck en una Switch pero con una potencia multiplicada. La nueva base se puede comprar ya en Kickstarter, donde ya ha conseguido con creces su objetivo. El precio al que se pone a la venta parte de los 111 euros al cambio. Comenzarán a entregarse el próximo mes de enero.