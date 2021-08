El Realme GT Master Edition por fin llega a España

Desde luego hoy está siendo uno de los días más movidos que hemos vivido en los últimos meses en lo referente al lanzamiento de nuevos teléfonos. Normalmente intentamos ser lo más diversos posible con los contenidos, pero hoy mandan sin duda los teléfonos móviles. Y es que a los lanzamientos de Xiaomi, Samsung o Google ahora se suma la llegada a España del Realme GT Master Edition, la última versión del teléfono de alta gama de la firma china, que sin duda había levantado mucha expectación. Un modelo que se estrena en España sin defraudar, con un precio realmente competitivo cuando lo comparamos con su competencia.

Precio y disponibilidad del Realme GT Master Edition

Este teléfono llega ahora a España en dos versiones, una de ellas con 6GB de memoria RAM y 128GB de almacenamiento interno, con un precio de 349 euros, pero es que vamos a poder comprarlo en Aliexpress hasta el 27 de agosto por solo 299 euros. Llega también otra versión que cuenta con 8GB de memoria RAM. Este cuesta de partida 399 euros, pero también podremos comprarlo hasta el próximo 27 de agosto por 379 euros.

Características del Realme GT Master Edition

Sin duda estamos ante uno de los móviles más interesantes de la gama media. Empezando porque cuenta con una pantalla Super AMOLED con una tasa de refresco de 120Hz, así como resolución Full HD+ con un orificio en la esquina para la cámara de fotos frontal. Cuenta con un procesador Snapdragon 778G que nos ofrece además conectividad 5G. Por tanto es un móvil bastante potente con un procesador que desde luego ofrece rendimiento sobrado para cualquier tarea.

Nuevos Realme GT Master Edition | Realme

La cámara de fotos con la que cuenta tiene tres sensores, uno principal de 64 megapíxeles, acompañado de un ultra gran angular de 8 megapíxeles, así como un macro de 2 megapíxeles. Puede grabar vídeo con calidad 4K, y delante tiene una cámara de fotos con un gran sensor de 32 megapíxeles, de los más avanzados que podemos encontrar en el mercado. Otro aspecto por el que destaca es por la batería, y no porque tenga una capacidad de 4300 mAh, un tanto corta, sino porque esta se puede cargar muy rápido, gracias a la carga rápida de 65W con la que cuenta, que permite cargar el teléfono al 100% en solo 33 minutos, algo inédito en la gama media.

Además cuenta con un lector de huellas bajo la pantalla, y además presume de Wifi 6, GPS, NFC para poder hacer pagos en tiendas, así como un conector USB tipo C. Desde luego es uno de los móviles de gama media Premium con mejor relación de prestaciones y precio que podemos encontrar actualmente en el mercado. Recordemos que hay otra versión, la Explorer Master Edition que es aún más potente, con el procesador Snapdragon 870, pero del que de momento no tenemos noticias acerca de cuándo llegará a España. Pero es de esperar que no tarde demasiado, tiendo en cuenta el tiempo que ha tardado en llegar esta versión desde China.