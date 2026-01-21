Realme desvela oficialmente un smartphone con una gigantesca batería de 10001mAh

El techo a las baterías de los móviles no para de crecer, cuando creemos que hemos conocido un móvil con una autonomía gigantesca, llega otro al mes siguiente que la deja en anécdota. Pues es el caso que acabamos de conocer, el de un nuevo smartphone de Realme que va a dejar en ridículo la capacidad de batería de todos esos móviles que nos han sorprendido en los últimos meses. Y es que supera una barrera psicológica que hasta hace poco nunca hubiéramos imaginado en un móvil con un diseño delgado y razonablemente liviano.

Un nuevo Realme en el horizonte con la batería más grande del mercado

Eso es lo que nos ha desvelado la marca a modo de teaser, para levantar expectativa alrededor de su futuro smartphone. Así lo ha mostrado la marca en sus redes sociales, anunciando que el Realme P4 Power se presentará el próximo 29 de enero. Y lo hará con una batería enorme de nada menos que 10001 mAh. Recordemos que los móviles con la batería más grande hasta ahora han llegado con baterías de entre 9000mAh y 9500 mAh.

Estamos hablando literalmente de que este teléfono contará con un 100% más de batería que la media de teléfonos inteligentes, que en los últimos años se había estandarizado en una capacidad de más o menos los 5000mAh. Por tanto, esto quiere decir que el futuro Realme P4 Power podría ofrecernos hasta cuatro días de funcionamiento con solo una carga y con un uso moderado, algo desde luego espectacular.

Y lo más importante, porque por conocer, hemos conocido smartphones con baterías de hasta 30000mAh, pero que hablando coloquialmente, eran como un ladrillo en nuestras manos. En este caso, se espera que a pesar de esos 10001mAh, el grosor del teléfono sea contenido, como el de cualquier otro smartphone, y que su peso se mueva alrededor de los 200 gramos, que es un peso muy común entre muchos teléfonos inteligentes.

Ese es el gran mérito de todas esta nueva hornada de smartphones, el mantener un grosor y peso como el de otro móvil cualquiera, pero con hasta el doble de capacidad. Esto es posible gracias a la nueva tecnología de baterías de silicio, que permite almacenar más energía, que sean más densas, en el mismo espacio. O bien, mantener la misma capacidad en un perfil mucho más delgado, algo que antes era imposible de conseguir así como así.

De momento no se sabe nada más de este teléfono, al menos oficialmente. Pero la realidad es que las filtraciones nos han desvelado toda su ficha técnica. Como una pantalla de 6,78 pulgadas con tecnología OLED, así como una tasa de refresco de 144Hz. Tendrá un procesador MediaTek Dimensity 7400. Así como una cámara triple, con un sensor principal de 50 megapíxeles, un ultra gran angular de 8 megapíxeles y probablemente un macro o de profundidad de 2 megapíxeles. Delante, la cámara selfie tendría una resolución de 16 megapíxeles.

Esta batería de 10001mAh tendría una carga con una potencia de 80W, bastante potente, aunque ya para estas capacidades, quizás se vaya quedando algo atrás, podría cargarlo al completo en hora y media, lo que para estas capacidades sigue siendo excelente.