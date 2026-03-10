EN UNOS DÍAS SE ESTRENA EN ESPAÑA
El Vivo V70 FE es oficial, un gama media con cámara de 200 MP y batería de 7000mAh
Vivo está lanzando en España un nuevo modelo de gama media, que en este caso destaca por una gran batería y cámara de primer nivel.
La firma china Vivo está más activa que nunca, en la última semana prácticamente cada día os hemos contado un lanzamiento nuevo, y hoy no podía ser menos. Porque tras el Vivo X300 FE, ahora llega otro modelo FE a la gama de los asiáticos. Se trata del nuevo Vivo V70 FE, un teléfono de gama media con algunas características más propias de móviles de alta gama. Como una cámara de alta resolución y una batería con una capacidad bastante solvente.
Ficha técnica del Vivo V70 FE
Este nuevo teléfono tiene un diseño muy estilizado y minimalista, donde destaca un módulo de cámara vertical, en forma de pastilla, y donde destaca el Aura Ring,que es básicamente un gran anillo LED que sirve también como un clásico LED de notificaciones, ya que se puede iluminar en multitud de colores, según la app o tarea a la que haga referencia esa notificación que acaba de surgir.
Es un móvil grande, con una pantalla de 6,83 pulgadas, con tecnología AMOLED y una resolución de 1.5K, así como una tasa de refresco de 120Hz y un brillo pico de 1900 nits. Es compatible también con HDR10+, así como con la tecnología Q10+ de 10 bits. Por tanto es una pantalla rápida y suave con un buen brillo, y que integra en el orificio un sensor selfie de 32 megapíxeles.
El procesador con el que se estrena es un MediaTek Dimensity 7360 Turbo, uno de los más potentes de la gama media de MediaTek, y perfecto incluso para jugar con juegos exigentes. Este viene acompañado además de 12GB de memoria RAM, así como un almacenamiento de 512 GB con tecnología UFS 3.1, que es bastante potente, tanto al leer como a escribir datos.
La cámara de fotos nos ofrece una configuración de doble sensor, sencilla, pero poderosa. Gracias sobre todo al sensor principal de 200 megapíxeles, que viene acompañado de un sensor de 8 megapíxeles ultra gran angular, con un ángulo de visión de 120 grados. La batería de este teléfono sin duda alguna es otro de sus atractivos, gracias a una capacidad de 7000mAh, más que suficiente para pasar el día entero y hasta dos con una sola carga, desde luego va muy sobrado en este aspecto.
Una batería con una potencia de carga de 90W. Otras características son máxima resistencia al agua y polvo gracias a las certificaciones IP68 e IP69. También llega con Wifi de doble banda, así como Bluetooth 5.4, GPS y un puerto de infrarrojos para controlar otros dispositivos. El nuevo Vivo V70 FE llega con un lector de huellas integrado en la misma pantalla. Su sistema operativo es Android 16 bajo la capa de personalización OriginOS 6.
El teléfono de momento se ha lanzado en Indonesia. Y lo ha hecho con un precio de partida de unos 329 euros al cambio para la versión de 8GB+256GB. Se lanza en varios colores, como son Muse Purple, Ocean Blue, y Titanium Silver. La buena noticia es que en España Vivo ya está haciendo promoción de este modelo, y parece que en la próxima semana tendremos por fin el precio definitivo en euros.
