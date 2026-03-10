Este móvil Poco por 89€ en la Fiesta de Primavera de Amazon es perfecto para el Día del Padre

Si estáis buscando un buen móvil para regalar a papá el próximo 19 de marzo, sin duda la fiesta de las ofertas de Primavera de Amazon es un buen punto de partida. Porque nos podemos encontrar con auténticas gangas. Este móvil ya de por sí era bastante barato, y ahora lo es aún más, superando esa barrera psicológica de los 100 euros, que hoy en día, con la incertidumbre económica que existe, y con los precios de la memoria RAM en escalada, es muy difícil de encontrar. Y más si hablamos de un móvil de un fabricante tan popular y apreciado como Poco, una de las submarcas de Xiaomi.

Bueno, bonito y barato

Y es que hablamos del Poco C85, un móvil que ahora tenemos en las Ofertas de Primavera de Amazon por 89,99 euros. Y está disponible además en varios colores, además del clásico negro, lo tenemos también en morado y verde. A este precio la versión disponible tiene 6GB de memoria RAM, así como 128GB de almacenamiento interno. Si lo queremos con 8GB de memoria RAM y 256GB de almacenamiento, en los mismos colores, solo nos cuesta 10 euros más, y está disponible por 99,99 euros.

¿Qué nos ofrece este teléfono por tan poco dinero?

Se trata de la versión 4G, que se caracteriza por contar con un procesador MediaTek Helio G81 Ultra fabricado en proceso de 12nm. Este tiene una pantalla muy grande, de casi 7 pulgadas, concretamente de 6,9 pulgadas. Esta cuenta con tecnología LCD y una tasa de refresco de 120Hz, así como una resolución HD+ de 720 x 1600 píxeles, más que suficiente para un terminal de este precio.

El POCO C85 | Poco

La cámara de fotos de este teléfono por 89 euros es más que suficiente, ya que nos ofrece un sensor principal de 50 megapíxeles, así como una lente auxiliar, que probablemente sea macro o de profundidad para retratos. Delante, la cámara para hacer selfies tiene una resolución de 8 megapíxeles, más que suficiente también para hacer videollamadas cómodamente.

La batería es otro de los puntos fuertes, y es que a pesar del precio tan bajo de este teléfono, nos ofrece una capacidad superior a la media. Esta es de 6000mAh, y además la carga de 33W es de las más rápidas en móviles de esta horquilla de precio. Un móvil que actualmente podemos comprar con Android 15 como sistema operativo, bajo la capa de personalización de HyperOS 3, por lo que podemos contar con multitud de funciones de última generación de Xiaomi.

El teléfono tiene Wifi de doble banda, así como Bluetooth 5.4, NFC para pagos móviles, conector USB tipo C, o Radio FM integrada. También tiene conector minijack para auriculares, y un lector de huellas lateral integrado en el botón de encendido. En definitiva, por poco dinero tienes un móvil sobrado para las tareas del día a día, como navegar por redes sociales, ver tus series o películas favoritas, e incluso jugar.